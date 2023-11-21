Историческое здание в центре Львова уйдет с молотка — детали

Львовяне возле исторического здания "Укрэксимбанка". Фото: Гал-инфо

Во Львове три помещения на площади Мицкевича, 4, принадлежащих "Укрэксимбанку", продадут на аукционе в январе следующего года. Одно из сооружений — памятник архитектуры, принадлежащий культурному наследию Львова.

Об этом информирует Zaxid.net.

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В чем причина продажи зданий

Отмечается, что лот с первоначальной ценой 373 млн грн состоит из недвижимого и движимого имущества. Кроме здания-памятника, продается еще одно помещение банка и спецпомещение с котельной и другими коммуникациями. Общая площадь зданий "Укрэксимбанка", выставленных на торги, — 7108 м² стоимостью 358,6 млн грн. Движимое имущество насчитывает 1904 единицы, а стоимость составляет немногим более 15 млн. грн.

Одно из зданий "Укрэксимбанка". Источник: "Укрэксимбанк"

Здание банка, являющееся памятником архитектуры, недавно отреставрировали. Его общая площадь составляет около 2,5 тыс. м². Заключение договора купли-продажи этого имущества возможно только после получения соответствующего органа охраны культурного наследия согласия на его продажу.

Интерьер одного из зданий "Укрэксимбанка". Источник: "Укрэксимбанк"

В договоре купли-продажи имущества будут предусмотрены следующие условия:

продавец обязуется освободить помещение и передать покупателю имущество по соглашению сторон, но не позднее 01.07.2024;

новый владелец в течение месяца с момента регистрации права собственности на банковское сооружение-памятник обязан заключить с соответствующим органом охраны культурного наследия новый охранный договор на указанный памятник культурного наследия.

Аукцион по продаже зданий и имущества "Укрэксимбанка" на площади Мицкевича во Львове планируется 9 января следующего года.

Отель "Европейский" — что известно

Отметим, что ранее здание было отелем "Европейский", который появился в 1804 году. В 1826 году по заказу польского мецената Кароля Мате его перестроили под одноэтажный постоялый двор. В 1830-е годы отель была четырехэтажным зданием, которое в 1870-х годах перестроили в стиле неоренессанс.

В 1920 году у отеля сменились владельцы, а в 1935 году его снова перестроили. С 1949 года здесь была гостиница "Украина", однако после 1991 года здание приходило в упадок.

Отель в 1920 году. Источник: Центр городской истории

В начале 2000-х гостиница стала обрушиваться. После проведения всех экспертиз решили полностью разобрать сооружение вместе с фундаментами, и построить новый дом. Перестройка происходила с соблюдением всех процедур, требующих памятника архитектуры: производились замеры и описания старого здания, фиксировались все его строительные периоды. Строить новое здание решили в стиле неоренессанса. Новое здание построено гораздо больше вглубь участка, и оно имеет выход на улицу Вороного. В эксплуатацию новый дом был введен в 2006 году.

Напомним, что ранее во Львове горожане и гости города прошлись тихим шествием со свечами от храма святого Михаила до Мемориала Героев Небесной Сотни. Шествие было посвящено Дню Достоинства и Свободы Украины. Перед этим город засыпало снегом, о чем сообщают соцсети.