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Головна Львів Хмари, дощі та ранковий туман: прогноз для Львова й області на завтра

Хмари, дощі та ранковий туман: прогноз для Львова й області на завтра

Ua ru
18 жовтня 2026 14:58
Погода у Львові та області 19 жовтня: дощ, туман і до +12 °C Новини.LIVE
Люди йдуть у дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, у Львові та області буде хмарно, часом очікується невеликий дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман, через який видимість погіршиться до 500–1000 метрів. Упродовж дня температура повітря в області становитиме +7…+12 °C, а у Львові — +9…+11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові та області 19 жовтня

За прогнозом, на Львівщині переважатиме хмарна погода. Часом проходитиме невеликий дощ, а в нічні та ранкові години можливий слабкий туман.

Хмари, дощі та ранковий туман: прогноз для Львова й області на завтра - фото 1
Погода в Україні 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області уночі становитиме — +4…+9 °C, а вдень — +7…+12 °C. У Львові температура сягатиме уночі — +5…+7 °C, удень — +9…+11 °C.

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Якою буде пожежна небезпека на Львівщині

19 жовтня в більшості районів Львівської області прогнозують відсутню або низьку пожежну небезпеку — I та II класи. У Мостиськах очікується середній рівень, що відповідає III класу.

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Прогноз пожежної небезпеки 19 жовтня. Фото:  Укргідрометцентр

Погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Яка гідрологічна ситуація на річках області

Минулої доби на території Львівщини місцями випало від 0 до 2 мм опадів.

 

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Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

На річках області зберігався режим низької літньо-осінньої межені. Рівні води незначно коливалися — у межах 1–7 см, переважно знижуючись.

Останні новини Львова

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 жовтня на Львівщині уламок збитого російського безпілотника пробив дах логістичного комплексу в Малехові, де спалахнула пожежа. Також у селі Муроване внаслідок атаки пошкоджено дев’ять приватних будинків, проте люди не постраждали.

Раніше Новини.LIVE писали, що 17 жовтня в нічних розважальних закладах Львова почали розслідувати серію крадіжок і шахрайств, унаслідок яких троє чоловіків втратили майже 3,15 млн грн. Правоохоронці провели 17 обшуків у закладах, автомобілях і за місцями проживання причетних осіб, вилучивши техніку, документи та інші докази.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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