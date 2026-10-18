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Главная Львов Облака, дожди и утренний туман: прогноз для Львова и области на завтра

Облака, дожди и утренний туман: прогноз для Львова и области на завтра

Ua ru
18 октября 2026 14:58
Погода во Львове и области 19 октября: дождь, туман и до +12 °C Новини.LIVE
Люди идут в дождливую погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, во Львове и области будет облачно, временами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500–1000 метров. В течение дня температура воздуха в области составит +7…+12 °C, а во Львове — +9…+11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове и области 19 октября

По прогнозу, на Львовщине будет преобладать облачная погода. Время от времени будет идти небольшой дождь, а в ночные и утренние часы возможен слабый туман.

Облака, дожди и утренний туман: прогноз для Львова и области на завтра - фото 1
Погода в Украине 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит — +4…+9 °C, а днем — +7…+12 °C. Во Львове температура достигнет ночью — +5…+7 °C, днем — +9…+11 °C.

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Какой будет пожарная опасность на Львовщине

19 октября в большинстве районов Львовской области прогнозируется отсутствие или низкая пожарная опасность — I и II классы. В Мостисках ожидается средний уровень, соответствующий III классу.

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Прогноз пожарной опасности на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Какова гидрологическая ситуация на реках области

За прошедшие сутки на территории Львовской области местами выпало от 0 до 2 мм осадков.

 

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Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

На реках области сохранялся режим низкой летне-осенней межени. Уровни воды незначительно колебались — в пределах 1–7 см, преимущественно снижаясь.

Последние новости Львова

Как сообщали Новини.LIVE, 18 октября на Львовщине обломок сбитого российского беспилотника пробил крышу логистического комплекса в Малехове, где вспыхнул пожар. Также в селе Мурованое в результате атаки были повреждены девять частных домов, однако люди не пострадали.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 17 октября в ночных развлекательных заведениях Львова начали расследовать серия краж и мошенничеств, в результате которых трое мужчин лишились почти 3,15 млн грн. Правоохранители провели 17 обысков в заведениях, автомобилях и по местам проживания причастных лиц, изъяв технику, документы и другие доказательства.

погода Львов Львовская область осень Погода во Львове
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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