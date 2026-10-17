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Главная Львов Списали более 3 млн грн: в заведениях Львова раскрыли схему мошенничества

Списали более 3 млн грн: в заведениях Львова раскрыли схему мошенничества

Ua ru
17 октября 2026 16:34
Во Львове в ночных заведениях похитили почти 3,15 млн грн Национальная полиция
Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция

Полицейские Львовской области расследуют серию краж и мошенничеств в особо крупных размерах, совершенных в ночных развлекательных заведениях. Злоумышленники похитили у потерпевших средства на общую сумму почти 3 млн 150 тыс. гривен. Всего правоохранители провели 17 санкционированных обысков и изъяли вещественные доказательства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в субботу, 17 октября, передает Новини.LIVE.

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Кражи и мошенничество во Львовской области

В ходе досудебного расследования выяснилось, что трое мужчин пострадали от краж и мошеннических действий во время посещения различных ночных развлекательных заведений Львова. В частности, с банковской карты 36-летнего мужчины мошенническим путем похитили более 400 тысяч гривен. У 37-летнего потерпевшего по аналогичной схеме похитили более 2,3 миллиона гривен, а со счета 40-летнего мужчины незаконно списали 367 тысяч гривен.

На Львівщині викрадали кошти в нічних закладах
Правоохранители. Фото: Нацполиция

По этим фактам правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 185 (кража), части 3 и части 5 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Крадіжки та шахрайство в Львові
Разоблачение злоумышленников. Фото: Нацполиция

"16 октября следователи и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1, оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области при силовой поддержке спецназа полиции Львовской области провели 17 санкционированных обысков в трех ночных развлекательных заведениях Львова, в четырёх автомобилях и по местам проживания лиц, имеющих отношение к заведениям, в которых были совершены преступления", — говорится в сообщении.

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Заведение, в котором похищали средства. Фото: Нацполиция

Правоохранители изъяли компьютеры и другую цифровую технику, документацию, черновые записи и другие доказательства причастности злоумышленников к противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 16 октября российские оккупанты атаковали Львовскую область. В результате обстрела ранение получил мужчина, которого госпитализировали в больницу.

А после отбоя воздушной тревоги поезд по маршруту Львов — Черновцы продолжил движение без 25 пассажиров, которых перед этим эвакуировали из вагонов из-за угрозы российского обстрела. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на случившееся и обратился к Укрзализныце.

Кроме того, СБУ совместно с Нацполицией раскрыла во Львовской области скрытый мошеннический колл-центр, участники которого присваивали средства граждан Украины и стран Евросоюза.

Львов деньги Львовская область мошенничество банковские карты воровство
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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