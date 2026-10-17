Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція

Поліцейські Львівщини розслідують факт серійних крадіжок та шахрайств в особливо великих розмірах, учинених у нічних розважальних закладах. Зловмисники заволоділи коштами потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень. Загалом правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків та вилучили речові докази.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у суботу, 17 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Крадіжки та шахрайство на Львівщині

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що троє чоловіків постраждали від крадіжок і шахрайських дій під час відвідування різних нічних розважальних закладів Львова. Зокрема, з банківської картки 36-річного чоловіка шахрайським шляхом привласнили понад 400 тисяч гривень. У 37-річного потерпілого за аналогічною схемою викрали більш як 2,3 мільйона гривень, а з рахунку 40-річного чоловіка незаконно списали 367 тисяч гривень.

Правоохоронці. Фото: Нацполіція

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка), частини 3 та частини 5 статті 190 (шахрайство) КК України. За інкримінованими статтями передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Викриття зловмисників. Фото: Нацполіція

"16 жовтня слідчі й оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1, оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, за силової підтримки спецпризначенців поліції Львівщини провели 17 санкціонованих обшуків у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають відношення до закладів, у яких було скоєно злочини", — йдеться у повідомленні.

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Заклад, в якому викрадали кошти. Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили компʼютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності зловмисників до протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 16 жовтня російські окупанти атакували Львівщину. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, якого госпіталізували до лікарні.

А після відбою повітряної тривоги поїзд сполученням Львів — Чернівці продовжив рух без 25 пасажирів, яких перед цим евакуювали з вагонів через загрозу російського обстрілу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував та звернувся до Укрзалізниці.

Крім того, СБУ спільно з Нацполіцією викрили на Львівщині прихований шахрайський кол-центр, учасники якого привласнювали кошти громадян України та країн Євросоюзу.