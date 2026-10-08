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Головна Львів Хмари замість сонця: якою буде погода у Львові завтра

Хмари замість сонця: якою буде погода у Львові завтра

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8 жовтня 2026 22:31
Хмари замість сонця: якою буде погода у Львові 9 жовтня
Підлітки у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 9 жовтня, на Львівщині очікуються небезпечні погодні явища. Подекуди прогнозують грози, а вранці та вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с. У Львові також очікується гроза. Через негоду оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 9 жовтня

На території Львівської області подекуди очікуються грози. Вранці та вдень посилиться північно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 15–20 м/с. Температура впродовж доби сягне +11...+16°.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Львові

У Львові 9 жовтня також очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ та подекуди грози.

Температура повітря впродовж доби становитиме +12...+14 °С. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

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На Львівщині зберігається висока пожежна небезпека

9 жовтня на більшій частині території області збережеться надзвичайна та висока пожежна небезпека. Місцями очікується мала та середня пожежна небезпека, а в горах — її відсутність.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

У Львові 9–10 жовтня зберігатиметься надзвичайна, 5-го класу, пожежна небезпека.

Яка ситуація на річках Львівщини

На річках області найближчої доби утримуватиметься малозмінний режим низької літньо-осінньої межені. Через очікувані опади переважатимуть незначні коливання рівнів води з перевагою підйому.

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Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

На більшості річок Львівщини рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень. Місцями вони утримуються на рівні мінімальних значень або є нижчими за них на 1–8 см.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Львівщині на станції Підзамче зіткнулися поїзд Львів — Сокаль та електровоз. Унаслідок зіткнення травму ноги отримав машиніст поїзда. Також травмувались чотири пасажири.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні стартували зйомки true crime-фільму "Її три дієслова", про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Режисерами та продюсерами стрічки стали Юрій Двіжон та Каріна Пустовалова.

Львів Львівська область прогнози прогноз погоди Погода у Львові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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