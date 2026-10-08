Облака вместо солнца: какая погода будет во Львове 9 октября

Подростки в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 9 октября, во Львовской области ожидаются опасные погодные явления. Местами прогнозируются грозы, а утром и днём порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с. Во Львове также ожидается гроза. В связи с непогодой объявлен I уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области 9 октября

На территории Львовской области местами ожидаются грозы. Утром и днём усилится северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15–20 м/с. Температура в течение суток достигнет +11...+16°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода во Львове

Во Львове 9 октября также ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь и местами грозы.

Температура воздуха в течение суток составит+12...+14 °С. Утром и днём порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

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На Львовщине сохраняется высокая пожарная опасность

9 октября на большей части территории области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность. Местами ожидается малая и средняя пожарная опасность, а в горах — её отсутствие.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Во Львове 9–10 октября сохранится чрезвычайная, 5-го класса, пожарная опасность.

Какова ситуация на реках Львовщины

На реках области в ближайшие сутки сохранится малоизменный режим низкой летне-осенней межени. Из-за ожидаемых осадков будут преобладать незначительные колебания уровней воды с преобладанием подъема.

Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

На большинстве рек Львовской области уровни воды остаются близкими к минимальным многолетним значениям. Местами они удерживаются на уровне минимальных значений или ниже их на 1–8 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Львовщине на станции Подзамче столкнулись поезд "Львов — Сокаль" и электровоз. В результате столкновения травму ноги получил машинист поезда. Также пострадали четыре пассажира.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Украине начались съемки фильма в жанре "true crime" "Ее три глагола", посвященного убийству лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Режиссерами и продюсерами картины стали Юрий Движон и Карина Пустовалова.