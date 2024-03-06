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Хотіла врятувати кота, а довелось рятувати її — у Львові жінка "застрягла" на даху

6 березня 2024 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хотіла врятувати кота, а довелось рятувати її — у Львові жінка "застрягла" на даху
Жінка зі своїм домашнім улюбленцем. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Червонограді Львівської області жінка хотіла врятувати свого кота, який потрапив на дах балкона другого поверху. Однак в результаті довелося рятувати її, бо жінка не могла самостійно звідти злізти. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області у вівторок, 5 березня. 

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Рятувальники розповіли, що 5 березня отримали повідомлення, що на даху балкона перебуває 24-річна жінка і не може звідти злізти. Як з'ясувалося, вона спустилася на дах, аби дістати свого кота, але не змогла самостійно повернутись у помешкання. 

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Жінка зі своїм домашнім улюбленцем. Фото: ДСНС

"Героїчна спроба рятівниці обернулася курйозною ситуацією. Адже до місця події довелось викликати рятувальників, які допомогли жінці потрапити у квартиру. А пухнастика довелось знімати за допомогою висувної драбини. Ось такий чи не сценарій як в кіно вийшов в реальному житті", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Рятувальники закликали українців берегти себе та своїх котиків і бути обачними під час таких "спецоперацій".

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 4 березня у Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп" в межах села Любинці сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій не впорався з керуванням автомобіля і злетів в кювет.

Також ми писали, що на Львівщині поліція та прокуратура ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи.

ДСНС
Львівська область
порятунок
домашні тварини
коти

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