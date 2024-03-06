Хотела спасти кота, а пришлось спасать ее — на Львовщине женщина "застряла" на крыше

Женщина со своим домашним питомцем. Фото: ГСЧС

В Червонограде Львовской области женщина хотела спасти своего кота, который забрался на крышу балкона второго этажа. Однако в результате пришлось спасать ее, потому что женщина не могла самостоятельно оттуда слезть.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Как женщина спасала кота в Червонограде

Спасатели рассказали, что 5 марта получили сообщение, что на крыше балкона 24-летняя женщина, которая не может оттуда слезть. Как выяснилось, она спустилась на крышу, чтобы достать своего кота, но не смогла самостоятельно вернуться в дом.

Женщина со своим домашним питомцем. Фото: ГСЧС

"Героическая попытка спасительницы обернулась курьезной ситуацией. Ведь к месту происшествия пришлось вызвать спасателей, которые помогли женщине попасть в квартиру. А пушистика пришлось снимать с помощью выдвижной стремянки. Вот такой едва ли не сценарий, как в кино, вышел в реальной жизни", — говорится в ГСЧС.

Спасатели призвали украинцев беречь себя и своих котиков и быть осмотрительными во время таких "спецопераций".

Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, 4 марта во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы произошло дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет.

Также мы писали, что во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы.