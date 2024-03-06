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Хотела спасти кота, а пришлось спасать ее — на Львовщине женщина "застряла" на крыше

6 марта 2024 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хотела спасти кота, а пришлось спасать ее — на Львовщине женщина "застряла" на крыше
Женщина со своим домашним питомцем. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Червонограде Львовской области женщина хотела спасти своего кота, который забрался на крышу балкона второго этажа. Однако в результате пришлось спасать ее, потому что женщина не могла самостоятельно оттуда слезть.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области во вторник, 5 марта.

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Спасатели рассказали, что 5 марта получили сообщение, что на крыше балкона 24-летняя женщина, которая не может оттуда слезть. Как выяснилось, она спустилась на крышу, чтобы достать своего кота, но не смогла самостоятельно вернуться в дом.

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Женщина со своим домашним питомцем. Фото: ГСЧС

"Героическая попытка спасительницы обернулась курьезной ситуацией. Ведь к месту происшествия пришлось вызвать спасателей, которые помогли женщине попасть в квартиру. А пушистика пришлось снимать с помощью выдвижной стремянки. Вот такой едва ли не сценарий, как в кино, вышел в реальной жизни", — говорится в ГСЧС.

Спасатели призвали украинцев беречь себя и своих котиков и быть осмотрительными во время таких "спецопераций".

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, 4 марта во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы произошло дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет.

Также мы писали, что во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы.

ГСЧС
Львовская область
спасение
домашние питомцы
коты

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