Кіт львівського мера Садового напав на Ющенко

Віктор Ющенко грається з котом мера Львова. Фото: скриншот відео

У Львові під час зустрічі колишнього президента України Віктора Ющенка з львівським мером Андрієм Садовим стався кумедний випадок. Ющенко побачив відомого кота Левчика, який мешкає у Львівській міській раді, і хотів його погладити. А вусатий, схоже, був не у настрої, тому трішки покусав експрезидента.

Відео з котом Левчиком опублікував на своїй сторінці X (Twitter) львівській міський голова Андрій Садовий.

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Левчик напав на Віктора Андрійовича

Ніхто не постраждав.

Дякую за візит! pic.twitter.com/zQlz0MzFt4 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 29, 2024

Бойовий кіт Садового

Левчик трішки покусав Віктора Ющенка за руку, а потім побіг у своїх справах.

Скриншот X (Twitter)/Андрій Садовий

Норовливий кіт оселився у Львівській міськраді у вересні 2020 року. Його зняли з дерева під вікнами робочого кабінету міського голови Львова Андрія Садового.

Також ми повідомляли, що у Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Нагадаємо, у Львові громадська організація організувала безкоштовні курси управління дронами. Долучитись до навчань можуть як військові, так і цивільні.