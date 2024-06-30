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Кіт Садового покусав Ющенка — відео раптового нападу

30 червня 2024 02:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кіт львівського мера Садового напав на Ющенко
Віктор Ющенко грається з котом мера Львова. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Львові під час зустрічі колишнього президента України Віктора Ющенка з львівським мером Андрієм Садовим стався кумедний випадок. Ющенко побачив відомого кота Левчика, який мешкає у Львівській міській раді, і хотів його погладити. А вусатий, схоже, був не у настрої, тому трішки покусав експрезидента. 

Відео з котом Левчиком опублікував на своїй сторінці X (Twitter) львівській міський голова Андрій Садовий.

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Левчик трішки покусав Віктора Ющенка за руку, а потім побіг у своїх справах. 

Кіт Левчик покусав Віктора Ющенка
Скриншот  X (Twitter)/Андрій Садовий

Норовливий кіт оселився у Львівській міськраді у вересні 2020 року. Його зняли з дерева під вікнами робочого кабінету міського голови Львова Андрія Садового. 

Також ми повідомляли, що у Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Нагадаємо, у Львові громадська організація організувала безкоштовні курси управління дронами. Долучитись до навчань можуть як військові, так і цивільні.  

Львів
Віктор Ющенко
Андрій Садовий
кіт

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