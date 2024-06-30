Кот львовского мэра Садового напал на Ющенко

Виктор Ющенко играет с котом мэра Львова. Фото: скриншот видео

Во Львове во время встречи бывшего президента Украины Виктора Ющенко с львовским мэром Андреем Садовым произошел забавный случай. Ющенко увидел известного кота Левчика, который обитает во Львовском горсовете, и хотел его погладить. А усатый, похоже, был не в настроении, поэтому немного покусал экс-президента.

Видео с котом Левчиком опубликовал на своей странице X (Twitter) львовский городской голова Андрей Садовой.

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Никто не пострадал.

Спасибо за визит! pic.twitter.com/zQlz0MzFt4 – Андрей Садовый (@AndriySadovyi) June 29, 2024

Боевой кот Садового

Левчик немного покусал Виктора Ющенко за руку, а затем убежал по своим делам.

Скриншот X (Twitter)/Андрей Садовой

Строптивый кот поселился во Львовском горсовете в сентябре 2020 года. Его сняли с дерева под окнами рабочего кабинета городского головы Львова Андрея Садового.

Также мы сообщали, что во Львовской области из-за обновленных требований к укрытиям более 200 школ будут вынуждены перейти на онлайн-обучение. В то же время, существует угроза закрытия более 160 десадов в населенных пунктах региона.

Напомним, во Львове общественная организация организовала бесплатные курсы управления дронами. Посещать их могут и военные, и гражданские.