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Кот Садового покусал Ющенко — видео внезапного нападения

30 июня 2024 02:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кот львовского мэра Садового напал на Ющенко
Виктор Ющенко играет с котом мэра Львова. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во Львове во время встречи бывшего президента Украины Виктора Ющенко с львовским мэром Андреем Садовым произошел забавный случай. Ющенко увидел известного кота Левчика, который обитает во Львовском горсовете, и хотел его погладить. А усатый, похоже, был не в настроении, поэтому немного покусал экс-президента.

Видео с котом Левчиком опубликовал на своей странице X (Twitter) львовский городской голова Андрей Садовой.

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Левчик немного покусал Виктора Ющенко за руку, а затем убежал по своим делам.

Кот Левчик покусал Виктора Ющенко
Скриншот X (Twitter)/Андрей Садовой

Строптивый кот поселился во Львовском горсовете в сентябре 2020 года. Его сняли с дерева под окнами рабочего кабинета городского головы Львова Андрея Садового.

Также мы сообщали, что во Львовской области из-за обновленных требований к укрытиям более 200 школ будут вынуждены перейти на онлайн-обучение. В то же время, существует угроза закрытия более 160 десадов в населенных пунктах региона.

Напомним, во Львове общественная организация организовала бесплатные курсы управления дронами. Посещать их могут и военные, и гражданские.

Львов
Виктор Ющенко
Андрей Садовый
кот

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