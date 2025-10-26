Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Коли у Львові з'явиться вода — Садовий відповів

Коли у Львові з'явиться вода — Садовий відповів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:08
Оновлено: 14:49
Аварія на трубопроводі у Львові — Садовий відповів, коли буде вода
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У Львові триває ліквідація масштабної аварії на магістральному трубопроводі. Наразі вже замінили аварійну трубу й почали запуск води.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в Telegram у неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація з ремонтом на водогоні у Львові

Як зазначив Садовий, фахівці Львівводоканалу уже встановили нову трубу та почали поступово запускати воду. Однак система наповнюється не одразу, а крок за кроком. Це потрібно для того, аби не було гідроударів.

"Мережа велика — понад 30 кілометрів. Тому вода повертатиметься поступово, протягом 11 – 12 годин (якщо не буде нових проривів). Фахівці стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода з'явилася у всіх районах без проблем", — зазначив міський голова Львова.

Стало відомо, коли у Львові з'явиться вода
Труба, яку міняли працівники Львівводоканалу. Фото: ЛМР

Садовий додав, що це був четвертий порив за останні три доби. Вся причина — зношеність труб у водогоні. Однак до кінця доби, як обіцяє мер міста, львів'яни вже будуть з водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна набрати воду у Львові. В неділю, 26 жовтня, працюють кілька точок підвозу.

Також ми розповідали про те, як у Львові триває підготовка до зими. Містяни шукають методи, аби легше пережити її без тепла.

аварія Львів водопостачання вода Андрій Садовий
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації