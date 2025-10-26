Аварія на трубопроводі у Львові — Садовий відповів, коли буде вода

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У Львові триває ліквідація масштабної аварії на магістральному трубопроводі. Наразі вже замінили аварійну трубу й почали запуск води.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в Telegram у неділю, 26 жовтня.

Яка ситуація з ремонтом на водогоні у Львові

Як зазначив Садовий, фахівці Львівводоканалу уже встановили нову трубу та почали поступово запускати воду. Однак система наповнюється не одразу, а крок за кроком. Це потрібно для того, аби не було гідроударів.

"Мережа велика — понад 30 кілометрів. Тому вода повертатиметься поступово, протягом 11 – 12 годин (якщо не буде нових проривів). Фахівці стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода з'явилася у всіх районах без проблем", — зазначив міський голова Львова.

Труба, яку міняли працівники Львівводоканалу. Фото: ЛМР

Садовий додав, що це був четвертий порив за останні три доби. Вся причина — зношеність труб у водогоні. Однак до кінця доби, як обіцяє мер міста, львів'яни вже будуть з водою.

