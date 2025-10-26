Видео
Україна
Видео

Когда во Львове появится вода — Садовый ответил

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:08
обновлено: 14:49
Авария на трубопроводе во Львове — Садовый ответил, когда будет вода
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Во Львове продолжается ликвидация масштабной аварии на магистральном трубопроводе. Сейчас уже заменили аварийную трубу и начали запуск воды.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Какова ситуация с ремонтом на водопроводе во Львове

Как отметил Садовый, специалисты Львовводоканала уже установили новую трубу и начали постепенно запускать воду. Однако система наполняется не сразу, а шаг за шагом. Это нужно для того, чтобы не было гидроударов.

"Сеть большая — более 30 километров. Поэтому вода будет возвращаться постепенно, в течение 11-12 часов (если не будет новых прорывов). Специалисты следят за давлением и состоянием системы круглосуточно, чтобы вода появилась во всех районах без проблем", — отметил городской голова Львова.

Стало відомо, коли у Львові з'явиться вода
Труба, которую меняли работники Львовводоканала. Фото: ЛГС

Садовый добавил, что это был четвертый порыв за последние трое суток. Вся причина — изношенность труб в водопроводе. Однако до конца суток, как обещает мэр города, львовяне уже будут с водой.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно набрать воду во Львове. В воскресенье, 26 октября, работают несколько точек подвоза.

Также мы рассказывали о том, как во Львове продолжается подготовка к зиме. Горожане ищут методы, чтобы легче пережить ее без тепла.

авария Львов водоснабжение вода Андрей Садовый
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
