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Колишній військком на Львівщини задекларував мільйони — що відомо

24 березня 2024 17:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Колишній військком на Львівщини задекларував мільйони — що відомо
Колишній військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко. Фото: GALINFO.COM.UA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У 2022 році колишній військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив про доходи у розмірі 980 тисяч гривень. За даними декларації Олександра Тіщенка за 2023 рік, його сімейний бюджет значно зріс порівняно з попереднім роком.

Про це повідомило видання Антикор у суботу, 24 березня.

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Декларація Олександра Тіщенка за 2023 рік

Як зазначають журналысти, загальний дохід Олександра та Надії Тіщенко за 2023 рік склав 8 мільйонів 805 тисяч гривень. Більшу частину цієї суми складає прибуток Надії від її бізнесу - 4 мільйони 805 тисяч гривень. Вона також отримала зарплату в розмірі 26 тисяч 910 гривень від компанії "Універсал-сервіс".

Олександр Тіщенко заробив 1 мільйон 66 тисяч гривень від військової служби, 2 мільйони 560 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 203 тисячі гривень від роботи в компанії "Комфорт транс логістік" та 106 тисяч гривень пенсії.

Щодо грошових активів, то їх загальна сума складає 3 мільйони 91 тисячу гривень, включаючи 42 тисячі доларів.

Як йдеться в матеріалі своїй попередній декларації, поданій перед відставкою з посади військового комісара у вересні 2023 року, Олександр Тіщенко вказав доходи сім’ї у розмірі 925 тисяч гривень. Проте, у річній декларації він зазначив, що за чотири місяці сім’я заробила 7 мільйонів 880 тисяч гривень на приватному бізнесі.

Щодо нерухомості, Олександр Тіщенко у звітному році не придбав нову власність, але в декларації не згадується квартира, яка була вказана у декларації за 2022 рік, без згадки про її продаж. Він також задекларував вантажівку ЗИЛ 131 1990 року вартістю 77 тисяч гривень, придбану у 2008 році.

Які об'єкти нерухомості раніше декларував Тіщенко

У декларації Тіщенка за 2022 рік вказано, що його сім'я володіє двома квартирами, одним житловим будинком та чотирма земельними ділянками.

Нагадаємо, що у Львові колишній очільник обласного ТЦК склав депутатський мандат від "Слуги народу".

декларація
Львів
Львівська область
військкомат
ТЦК та СП

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