Бывший военком во Львовской области задекларировал миллионы — что известно

Бывший военный комиссар Львовской области Александр Тищенко. Фото: GALINFO.COM.UA

В 2022 году бывший военный комиссар Львовщины Александр Тищенко сообщил о доходах в размере 980 тысяч гривен. По данным декларации Александра Тищенко за 2023 год, его семейный бюджет значительно вырос по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщило издание Антикор в субботу, 24 марта.

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Декларация Александра Тищенко за 2023 год

Общий доход Александра и Надежды Тищенко за 2023 год составил 8 миллионов 805 тысяч гривен. Большую часть этой суммы составляет прибыль Надежды от ее бизнеса – 4 миллиона 805 тысяч гривен. Она также получила зарплату в размере 26 910 гривен от компании "Универсал-сервис".

Александр Тищенко заработал 1 миллион 66 тысяч гривен от военной службы, 2 миллиона 560 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 203 тысяч гривен от работы в компании "Комфорт транс логистик" и 106 тысяч гривен пенсии.

Что касается денежных активов, то их общая сумма составляет 3 миллиона 91 тысячу гривен, включая 42 тысячи долларов.

Как говорится в материале своей предварительной декларации, поданной перед отставкой с должности военного комиссара в сентябре 2023 года, Александр Тищенко указал доходы семьи в размере 925 тысяч гривен. Однако в годовой декларации он отметил, что за четыре месяца семья заработала 7 миллионов 880 тысяч гривен на частном бизнесе.

Что касается недвижимости, Александр Тищенко в отчетном году не приобрел новую собственность, но в декларации не упоминается квартира, указанная в декларации за 2022 год, без упоминания о ее продаже. Он также задекларировал грузовик ЗИЛ 131 1990 года стоимостью 77 тысяч гривен, приобретенный в 2008 году.

Какие объекты недвижимости ранее декларировал Тищенко

В декларации Тищенко за 2022 год указано, что его семья владеет двумя квартирами, одним жилым домом и четырьмя земельными участками.

Напомним, что во Львове бывший глава областного ТЦК составил депутатский мандат от "Слуги народа".