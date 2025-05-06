У Львові стався конфлікт чоловіка з ТЦК — у військкоматі пояснили

Конфлікт чоловіка та військкомів — у ТЦК Львова дали коментар
У Львові вранці у вівторок, 6 травня, стався ще один конфлікт між працівниками ТЦК та СП й військовозобов'язаним. Він перебував в розшуку та намагався втекти від військкомів.
Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Конфлікт з ТЦК у Львові
Вранці на вулиці Залізничній військові ТЦК спільно з поліцейськими під час заходів оповіщення зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, які він має носити із собою під час воєнного стану.
Громадянин відмовився виконувати вимогу та намагався втекти з місця події, ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення особи з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку.
Йому запропонували проїхати в ТЦК та СП, але той відмовився — працівники військкомату та правоохоронці вирішили доставити його до ТЦК для подальшого з’ясування обставин.
Водночас у ТЦК зауважили, що відео, які ширять у соцмережах, відображають лише частину ситуації — вже після вчинення громадянином адміністративних порушень. Працівники військкомату та поліція мають право застосовувати заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.
"Просимо громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, з повагою ставитися до представників сектору безпеки й оборони та утримуватись від провокацій або поширення односторонньої або викривленої інформації", — наголосили в ТЦК.
Нагадаємо, днями у банку Львова стався конфлікт між відвідувачами та ветераном, якого обслуговували без черги.
Як виявилося, чоловік, який ображав воїна, працював у Львівській політехніці — після скандалу його звільнили.
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