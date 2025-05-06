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Конфлікт чоловіка та військкомів — у ТЦК Львова дали коментар

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Дата публікації: 6 травня 2025 17:02
У Львові стався конфлікт чоловіка з ТЦК — у військкоматі пояснили
Затримання чоловіка. Фото: скриншот з відео

У Львові вранці у вівторок, 6 травня, стався ще один конфлікт між працівниками ТЦК та СП й військовозобов'язаним. Він перебував в розшуку та намагався втекти від військкомів.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Вранці на вулиці Залізничній військові ТЦК спільно з поліцейськими під час заходів оповіщення зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, які він має носити із собою під час воєнного стану.

Громадянин відмовився виконувати вимогу та намагався втекти з місця події, ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення особи з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку.

Йому запропонували проїхати в ТЦК та СП, але той відмовився — працівники військкомату та правоохоронці вирішили доставити його до ТЦК для подальшого з’ясування обставин.

Водночас у ТЦК зауважили, що відео, які ширять у соцмережах, відображають лише частину ситуації — вже після вчинення громадянином адміністративних порушень. Працівники військкомату та поліція мають право застосовувати заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.

"Просимо громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, з повагою ставитися до представників сектору безпеки й оборони та утримуватись від провокацій або поширення односторонньої або викривленої інформації", — наголосили в ТЦК.

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Скриншот допису ТЦК та СП
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Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, днями у банку Львова стався конфлікт між відвідувачами та ветераном, якого обслуговували без черги.

Як виявилося, чоловік, який ображав воїна, працював у Львівській політехніці — після скандалу його звільнили.

Львів конфлікт військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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