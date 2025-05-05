У Львові в банку стався конфлікт з військовим — реакція Садового

У Львові стався конфлікт з військовим — Садовий відреагував
У Львові у відділенні банку стався конфлікт з ветераном. Відвідувач образив його через те, що воїна обслуговували поза чергою.
На інцидент відреагував мер міста Андрій Садовий у Facebook у понеділок, 5 травня.
Конфлікт з військовим у Львові
"Про повагу. Не всі ветерани ходять у формі. Не всі мають видимі шрами. Але кожен з них пройшов своє пекло", — написав Садовий.
За його словами, Львів був і залишається містом шани до Захисників, тому не варто мовчати, коли стаються такі випадки образ в бік військових.
"Це не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба памʼятати, що йде війна. Що поруч — люди, які втратили здоров’я, близьких, спокій. І що сила сьогодні — не в криках, а в людяності", — наголосив мер.
Він зауважив, що кожен українець зараз живе з болем, тому треба бути опорою одне для одного, а не ще однією травмою.
Що сталося
Військовий Роман Яворський розповів, що є ветераном війни та прийшов до Ощадбанку, аби оформити картку для виплат по інвалідності.
У залі була черга, тому воїн запитав працівників, чи може отримати послуги поза чергою, як це передбачено законом. Після цього з черги він почув обурення жінки, на що пояснив, що він учасник бойових дій.
"А вона в обличчя мені: "ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран!" — зазначив він.
Далі жінка продовжила образи в бік ветерана, обзиваючи його матір, і вийшла з банку, після чого прийшла з чоловіком, і вони разом кричали на військового.
"Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас москалі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись", — додав захисник.
Нагадаємо, на Львівщині відновили заборону на продаж алкогольних напоїв у комендантську годину.
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