У Львові в банку стався конфлікт з військовим — реакція Садового

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook/Андрій Садовий

У Львові у відділенні банку стався конфлікт з ветераном. Відвідувач образив його через те, що воїна обслуговували поза чергою.

На інцидент відреагував мер міста Андрій Садовий у Facebook у понеділок, 5 травня.

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"Про повагу. Не всі ветерани ходять у формі. Не всі мають видимі шрами. Але кожен з них пройшов своє пекло", — написав Садовий.

За його словами, Львів був і залишається містом шани до Захисників, тому не варто мовчати, коли стаються такі випадки образ в бік військових.

"Це не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба памʼятати, що йде війна. Що поруч — люди, які втратили здоров’я, близьких, спокій. І що сила сьогодні — не в криках, а в людяності", — наголосив мер.

Він зауважив, що кожен українець зараз живе з болем, тому треба бути опорою одне для одного, а не ще однією травмою.

Скриншот допису Садового

Що сталося

Військовий Роман Яворський розповів, що є ветераном війни та прийшов до Ощадбанку, аби оформити картку для виплат по інвалідності.

У залі була черга, тому воїн запитав працівників, чи може отримати послуги поза чергою, як це передбачено законом. Після цього з черги він почув обурення жінки, на що пояснив, що він учасник бойових дій.

"А вона в обличчя мені: "ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран!" — зазначив він.

Далі жінка продовжила образи в бік ветерана, обзиваючи його матір, і вийшла з банку, після чого прийшла з чоловіком, і вони разом кричали на військового.

"Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас москалі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись", — додав захисник.

Скриншот допису Яворського

Скриншот допису Яворського

Скриншот допису Яворського

Нагадаємо, на Львівщині відновили заборону на продаж алкогольних напоїв у комендантську годину.

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