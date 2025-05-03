У Львові знову заборонили продаж алкоголю під час комендантської

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ОВА

У Львівській області відновили заборону на продаж алкогольних напоїв під час комендантської години. Відповідний наказ підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram у суботу, 3 травня.

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"Відтак від 2 травня 2025 року на території Львівської області заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, у період дії комендантської години — з 00:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні.

Це рішення було ухвалене згідно з постановою Кабміну №1528 від 27 грудня 2024 року, якою затверджено порядок встановлення заборони торгівлі алкоголем під час воєнного стану. Ця постанова вперше чітко врегулювала повноваження ОВА щодо таких обмежень.

Крім того, Козицький зобов’язав органи місцевого самоврядування інформувати жителів та підприємців про нові обмеження, а правоохоронців — здійснювати контроль за їхнім дотриманням.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, у Львові мер відбулася церемонія вручення відзнак родинам загиблих захисників.

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