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На Львовщине запретили продавать алкоголь в комендантский час

3 мая 2025 18:18
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове снова запретили продажу алкоголя во время комендантской
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львовской области возобновили запрет на продажу алкогольных напитков во время комендантского часа. Соответствующий приказ подписал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram в субботу, 3 мая.

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"Поэтому со 2 мая 2025 года на территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, в период действия комендантского часа — с 00:00 до 05:00", — говорится в сообщении.

Это решение было принято согласно постановлению Кабмина №1528 от 27 декабря 2024 года, которым утвержден порядок установления запрета торговли алкоголем во время военного положения. Это постановление впервые четко урегулировало полномочия ОВА по таким ограничениям.

Кроме того, Козицкий обязал органы местного самоуправления информировать жителей и предпринимателей о новых ограничениях, а правоохранителей — осуществлять контроль за их соблюдением.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, во Львове состоялась церемония вручения наград семьям погибших защитников.

Также Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, за что они больше всего любят город, а что — хотели бы и изменить.

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