Мер Львова Садовий розкритикував забудову Сокільників

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував ініціаторів розбудови Сокільників. За його словами, вони мають намір знищити аеропорт та перспективи розвитку.

Про це Андрій Садовий сказав під час сесії Львівської міської ради.

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Розбудова села Сокільники

"За останні 100 років аеропорт Heathrow у Лондоні збільшився у 20 разів. Сьогодні у світі є проста тенденція: є летовище, є місто. Я не знаю, чи то була свідома дія, чи ні. Бо будь-яка дія Генплану з намірами забудови вбиває розвиток львівського летовища. І однозначно вона вбиває перспективи розвитку міста. І ми з міста перетворюємось у велике село", — наголосив Садовий.

Мер зазначив, що скандал у Сокільниках спричинило прагнення забудовників отримати прибуток. За його словами, це кримінальний злочин.

Сесія Львівської міської ради 1 травня. Фото: city-adm.lviv.ua

"Користуючись тим, що сьогодні війна і всі наші спеціальні служби займаються війною, деякі ділки вирішили заробити багато грошей. І вже йдуть торги з продажу тієї землі забудовникам, хто скільки має заплатити. Тобто вбивається перспектива розвитку міста. Це кримінальний злочин. Я думаю, що депутати сільради, які голосували за цей Генплан, вони навіть до кінця не розуміють нюансів", — наголосив Садовий.

Він закликав Службу безпеку України перевірити їхні дії.

Будівництво автомобільного та залізничного вузла у Львові

Під час сесії Садовий також згадав про плани Великої Британії виділити кошти на будівництво автомобільного та залізничного вузла у Львові.

"Це працює на руку ворогу, бо Львів — це стратегічний вузол. У той час, коли уряд Великої Британії виділяє гроші на розвиток Львова, як великого транспортного хабу, аеропорт є частиною цього хабу. І тут одним ударом луплять в спину", — зазначив мер.

Садовий наголосив, що найближчими роками населення міста зросте у декілька разів, тому мав би збільшитися потенціал аеропорту.

"Сьогодні ми говоримо про розвиток Львова, а не про питання збудувати десь будинок. Знищення львівського летовища — це знищення перспективи львівської громади, як мегаполісу. Я прогнозую, що у найближчі 10-15 років населення міста зросте мінімум удвічі. А потужність аеропорту має зрости у 4-5 разів", — додав він.

Нагадаємо, Садовий заявив, що Львів підтримує польський Ряшів, що претендує на звання Європейського міста спорту 2026.

Крім того, з 1 травня Ратушу у Львові можна буде відвідувати не лише у вихідні дні, а й в будні.