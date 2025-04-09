Приєднання землі до Сокільників — Садовий виступив проти

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Dyvys.info

Мер Львова Андрій Садовий закликав не приєднувати землі до Сокільників. Він заявив, що це може спричинити колапс для міста.

Про це пише "Еспресо Захід" у вівторок, 8 квітня.

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Чому Садовий проти приєднання землі до Сокільників

Невдовзі у Львівській районній раді будуть голосувати за приєднання нових земель до Сокільників. Йдеться про 158 га землі сільськогосподарського призначення, яка розташована фактично впритул до Львова, на межі. Раніше цю територію вважали землями поза межами населеного пункту. Тепер же Сокільники хочуть приєднання вказаної території, а влада заявила про плани забудови землі багатоповерхівками.

За словами чиновника Любомира Зубача, за 20 років Сокільницька селищна рада планує збільшити населення з 8 тисяч людей до 50 тисяч. На пленарному засіданні міський голова Андрій Садовий заявив, що через це у Львові запанує колапс.

"Буде надзвичайно складно вибудовувати комфортне життя для мешканців. Ці рішення мають ряд конкретних порушень. Це питання треба винести на рівень Генеральної прокуратури, бо ми вбачаємо тут маніпуляцію та неприємні речі", — сказав Садовий.

Мер міста додав, що з цим питанням планують звернутись до правоохоронних органів, ОВА, районної та Верховної рад. Садовий також закликав ЗМІ провести розслідування та виявити тих, хто робить "трагедію для Львова".

"Це безпрецедентне рішення в час війни. Ми тут в цій залі для того, аби не дати зробити біду", — додав Садовий.

Також Андрій Садовий доручив Любомиру Зубачу підготувати протокольне доручення. Після цього планують провести спеціальне засідання Львівської міськради та запросили туди усі зацікавлені сторони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки заробив мер Львова Андрій Садовий минулого року. До слова, його дружина Катерина Кіт-Садова заробила у декілька разів більше.

Також ми повідомляли про те, що виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про заборону продажу алкоголю під час комендантської години. Це обмеження буде діяти на період воєнного стану.