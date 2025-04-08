Львівські чиновники витратили на відрядження понад 215 тисяч гривень

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У березні 2025 року чиновники Львівської міської ради та мер міста Андрій Садовий здійснили низку міжнародних поїздок, які загалом обійшлися бюджету міста у понад 215 тисяч гривень. Більше ніж 127 тисяч гривень із цієї суми витратили безпосередньо на проживання в готелях, інші кошти — на добові витрати.

Про це стало відомо зі звіту, який оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

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Серед напрямків березневих відряджень були Франція, Велика Британія, Тайвань і Польща.

Заступник міського голови з міжнародної співпраці Сергій Кіраль побував у Каннах, де відвідав одну з провідних міжнародних виставок нерухомості MIPIM. За даними звіту, поїздка була пов’язана із залученням іноземних інвесторів до Львова.

Після Франції чиновник відвідав Лондон, де представляв львівські проєкти в галузі медицини та інфраструктури британським бізнес-колам, а згодом поїхав до Ірландії. Витрати на проживання склали 36 160 грн, ще 10 300 грн — на добові. Крім того, Кіраль вирушив і до Тайбея (Тайвань), де отримав лише 900 грн добових. Інформації про оплату проживання там немає.

Інформація про відрядження. Фото: скриншот

У тій же виставці в Каннах узяв участь і заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Проживання йому коштувало значно дешевше — лише 5 800 грн.

Які суми витрачав Андрій Садовий на закордонні поїздки

Найбільше коштів з бюджету витратили на відрядження мера Львова Андрія Садового. Його перебування у Вашингтоні на конференції мерів, що відбулося ще у січні, обійшлося місту в 39 800 грн лише за проживання. Хоча подія відбулася раніше, витрати вказані в березневих звітах.

Ще одна поїздка Садового — до Великої Британії (Манчестер, Лондон, Північна Ірландія) — тривала з 25 лютого по 2 березня. Мер узяв участь у міжнародному діалозі "Сильні міста", де обговорювали роль місцевого самоврядування у часи глобальних криз. Проживання під час цієї поїздки коштувало 29 776 грн, добові — 18 521 грн.

Таким чином, тільки проживання посадовців у березні обійшлося платникам податків у 127 тисяч гривень, а разом з добовими закордонні поїздки чиновників вартували місту понад 215 тисяч гривень.

Нагадаємо, Андрій Садовий повідомив, скільки передали коштів на потреби ЗСУ. Також стало відомо про те, скільки заробив Андрій Садовий та його дружина впродовж 2024 року.