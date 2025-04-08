Львовские чиновники потратили на командировки более 215 тысяч гривен

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

В марте 2025 года чиновники Львовского городского совета и мэр города Андрей Садовый совершили ряд международных поездок, которые в целом обошлись бюджету города в более 215 тысяч гривен. Более 127 тысяч гривен из этой суммы потратили непосредственно на проживание в гостиницах, остальные средства - на суточные расходы.

Об этом стало известно из отчета, который обнародовали на сайте Львовского городского совета.

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Сколько потратили средств чиновники Львовского городского совета на зарубежные поездки

Среди направлений мартовских командировок были Франция, Великобритания, Тайвань и Польша.

Заместитель городского головы по международному сотрудничеству Сергей Кираль побывал в Каннах, где посетил одну из ведущих международных выставок недвижимости MIPIM. По данным отчета, поездка была связана с привлечением иностранных инвесторов во Львов.

После Франции чиновник посетил Лондон, где представлял львовские проекты в области медицины и инфраструктуры британским бизнес-кругам, а затем поехал в Ирландию. Расходы на проживание составили 36 160 грн, еще 10 300 грн - на суточные. Кроме того, Кираль отправился и в Тайбэй (Тайвань), где получил лишь 900 грн суточных. Информации об оплате проживания там нет.

Информация о командировке. Фото: скриншот

В той же выставке в Каннах принял участие и заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач. Проживание ему стоило значительно дешевле - всего 5 800 грн.

Какие суммы тратил Андрей Садовый на зарубежные поездки

Больше всего средств из бюджета потратили на командировку мэра Львова Андрея Садового. Его пребывание в Вашингтоне на конференции мэров, которое состоялось еще в январе, обошлось городу в 39 800 грн только за проживание. Хотя событие произошло раньше, расходы указаны в мартовских отчетах.

Еще одна поездка Садового - в Великобританию (Манчестер, Лондон, Северная Ирландия) — длилась с 25 февраля по 2 марта. Мэр принял участие в международном диалоге "Сильные города", где обсуждали роль местного самоуправления во времена глобальных кризисов. Проживание во время этой поездки стоило 29 776 грн, суточные - 18 521 грн.

Таким образом, только проживание чиновников в марте обошлось налогоплательщикам в 127 тысяч гривен, а вместе с суточными зарубежные поездки чиновников стоили городу более 215 тысяч гривен.

Напомним, Андрей Садовый сообщил, сколько передали средств на нужды ВСУ. Также стало известно о том, сколько заработал Андрей Садовый и его жена в течение 2024 года.