Львовские чиновники потратили на командировки более 215 тысяч гривен

Садовый и заместители совершили ряд дорогих поездок за границу
В марте 2025 года чиновники Львовского городского совета и мэр города Андрей Садовый совершили ряд международных поездок, которые в целом обошлись бюджету города в более 215 тысяч гривен. Более 127 тысяч гривен из этой суммы потратили непосредственно на проживание в гостиницах, остальные средства - на суточные расходы.
Об этом стало известно из отчета, который обнародовали на сайте Львовского городского совета.
Сколько потратили средств чиновники Львовского городского совета на зарубежные поездки
Среди направлений мартовских командировок были Франция, Великобритания, Тайвань и Польша.
Заместитель городского головы по международному сотрудничеству Сергей Кираль побывал в Каннах, где посетил одну из ведущих международных выставок недвижимости MIPIM. По данным отчета, поездка была связана с привлечением иностранных инвесторов во Львов.
После Франции чиновник посетил Лондон, где представлял львовские проекты в области медицины и инфраструктуры британским бизнес-кругам, а затем поехал в Ирландию. Расходы на проживание составили 36 160 грн, еще 10 300 грн - на суточные. Кроме того, Кираль отправился и в Тайбэй (Тайвань), где получил лишь 900 грн суточных. Информации об оплате проживания там нет.
В той же выставке в Каннах принял участие и заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач. Проживание ему стоило значительно дешевле - всего 5 800 грн.
Какие суммы тратил Андрей Садовый на зарубежные поездки
Больше всего средств из бюджета потратили на командировку мэра Львова Андрея Садового. Его пребывание в Вашингтоне на конференции мэров, которое состоялось еще в январе, обошлось городу в 39 800 грн только за проживание. Хотя событие произошло раньше, расходы указаны в мартовских отчетах.
Еще одна поездка Садового - в Великобританию (Манчестер, Лондон, Северная Ирландия) — длилась с 25 февраля по 2 марта. Мэр принял участие в международном диалоге "Сильные города", где обсуждали роль местного самоуправления во времена глобальных кризисов. Проживание во время этой поездки стоило 29 776 грн, суточные - 18 521 грн.
Таким образом, только проживание чиновников в марте обошлось налогоплательщикам в 127 тысяч гривен, а вместе с суточными зарубежные поездки чиновников стоили городу более 215 тысяч гривен.
Напомним, Андрей Садовый сообщил, сколько передали средств на нужды ВСУ. Также стало известно о том, сколько заработал Андрей Садовый и его жена в течение 2024 года.
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