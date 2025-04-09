Присоединение земли к Сокольникам — Садовый выступил против

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Dyvys.info

Мэр Львова Андрей Садовый призвал не присоединять земли к Сокольникам. Он заявил, что это может вызвать коллапс для города.

Об этом пишет "Эспрессо Запад" во вторник, 8 апреля.

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Почему Садовый против присоединения земли к Сокольникам

Вскоре во Львовском районном совете будут голосовать за присоединение новых земель к Сокольникам. Речь идет о 158 га земли сельскохозяйственного назначения, которая расположена фактически вплотную ко Львову, на границе. Ранее эту территорию считали землями за пределами населенного пункта. Теперь же Сокольники хотят присоединения указанной территории, а власти заявили о планах застройки земли многоэтажками.

По словам чиновника Любомира Зубача, за 20 лет Сокольницкий поселковый совет планирует увеличить население с 8 тысяч человек до 50 тысяч. На пленарном заседании городской голова Андрей Садовый заявил, что из-за этого во Львове воцарится коллапс.

"Будет чрезвычайно сложно выстраивать комфортную жизнь для жителей. Эти решения имеют ряд конкретных нарушений. Этот вопрос надо вынести на уровень Генеральной прокуратуры, потому что мы видим здесь манипуляцию и неприятные вещи", — сказал Садовый.

Мэр города добавил, что с этим вопросом планируют обратиться в правоохранительные органы, ОВА, районный и Верховный советы. Садовый также призвал СМИ провести расследование и выявить тех, кто делает "трагедию для Львова".

"Это беспрецедентное решение во время войны. Мы здесь в этом зале для того, чтобы не дать сделать беду", — добавил Садовый.

Также Андрей Садовый поручил Любомиру Зубачу подготовить протокольное поручение. После этого планируют провести специальное заседание Львовского горсовета и пригласили туда все заинтересованные стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько заработал мэр Львова Андрей Садовый в прошлом году. К слову, его жена Екатерина Кот-Садовая заработала в несколько раз больше.

Также мы сообщали о том, что исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о запрете продажи алкоголя во время комендантского часа. Это ограничение будет действовать на период военного положения.