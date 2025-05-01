Львів підтримав Ряшів у боротьбі за звання Європейського міста спорту 2026

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот

Польське місто-побратим Львова Ряшів претендує на звання Європейського міста спорту 2026. Мер Андрій Садовий заявив про підтримку.

Про це він повідомив у Facebook

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Садовий підтримує Ряшів

Цього років Львів є Молодіжною столицею Європи, а Ряшів хоче бути спортивною столицею 2026 року.

"Ми однозначно підтримуємо і голосуємо за Ряшів, тому що маємо амбіцію, що можливо через рік-два Львів буде також столицею спорту Європи. Теніс — обовʼязковий у всіх школах міста Львова. Шахи — обовʼязкову у всіх містах школи", — зазначив Садовий

За його словами, Львів любить та підтримує спорт, а також хоче, аби він був для всіх.

Нагадаємо, 29 квітня Садовий показав, як біля Ратуші у Львові підняли Військово-Морський прапор ЗСУ.

Раніше мер Львова повідомив, що з Пагорба Слави зник останній символ радянщини. Крім того, буде ексгумовано декілька могил.