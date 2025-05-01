Львов поддержал Жешув в борьбе за звание Европейского города спорта 2026

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот

Польский город-побратим Львова Жешув претендует на звание Европейского города спорта 2026. Мэр Андрей Садовый заявил о поддержке.

Об этом он сообщил в Facebook

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Садовый поддерживает Жешув

В этом году Львов является Молодежной столицей Европы, а Жешув хочет быть спортивной столицей 2026 года.

"Мы однозначно поддерживаем и голосуем за Жешув, потому что имеем амбицию, что возможно через год-два Львов будет также столицей спорта Европы. Теннис — обязательный во всех школах города Львова. Шахматы — обязательны во всех городах школы", — отметил Садовый

По его словам, Львов любит и поддерживает спорт, а также хочет, чтобы он был для всех.

Напомним, 29 апреля Садовый показал, как возле Ратуши во Львове подняли Военно-Морской флаг ВСУ.

Ранее мэр Львова сообщил, что с Холма Славы исчез последний символ советской власти. Кроме того, будет эксгумировано несколько могил.