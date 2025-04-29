У Львові підняли прапор ВМС — Садовий розповів деталі

Підняття прапора ВМС у Львові. Фото: ЛМР

На Площі Ринок у Львові 29 квітня біля Ратуші підняли Військово-Морський прапор ЗСУ. Це трапилося у зв'язку з тим, що 107 років тому українські прапори вперше замайоріли на кораблях Чорноморського флоту у Севастополі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий та показав відповідне відео.

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Підняття прапора ВМС у Львові

Садовий розповів, що прапор ВМС біля Ратуші підняв морський піхотинець Олег Завалецький "Алігатор" — захисник Маріуполя, який майже три роки був в російському полоні. Як відомо, так званий суд ДНР у листопаді 2023 року засудив Олега на 30 років ув'язнення. На щастя, в жовтні 2024 року він повернувся додому.

"Я вперше після полону підіймаю прапор. Для мене це честь і гордість за те, що є люди, які розуміють, що таке військова служба, що таке полон, що таке війна. В такі дні хочеться сказати, як важливо те, щоб усі про це пам’ятали і вшановували, бо саме такі дні творять нашу національну ідентичність", — наголосив морський піхотинець.

Водночас мер міста наголосив, що сьогодні у Львові підняли прапор Військово-Морських сил України, аби нагадати всьому світу, що Крим — це Україна. Садовий також розповів, що на подію вийшли працівники мерії, а також зібралися львів'яни та усі небайдужі.

Нагадаємо, 27 квітня у Львові розпочався новий сезон ветеранських ярмарків. Садовий показав, які вироби продавали військові.

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