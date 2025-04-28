Ветеранські ярмарки у Львові — Садовий показав, що там продають

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

На Площі Ринок у Львові 27 квітня розпочався новий сезон ветеранських ярмарків. До міста зі своїми виробами приїхали українські ветерани з різних міст.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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Садовий розповів, що разом зі своїми виробами до Львова приїхали ветерани. Вони привезли речі, створені та вироблені руками, які захищали Україну. За словами мера, у кожній такій роботі — сила і любов до життя.

Ветеранський ярмарок у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Покупці на ветеранському ярмарку у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovy

Вироби на ветеранському ярмарку. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Ветеранський ярмарок у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovyi

"Дякую всім, хто сьогодні прийшов і підтримав ветеранський бізнес. Це більше, ніж просто купівля. Це прояв поваги і вдячності нашим Захисникам та їхнім родинам", — наголосив міський голова.

Андрій Садовий зазначив, що ветеранські ярмарки на Площі Ринок планують проводити кожні два тижні. Жителів та гостей міста закликають підтримати своїх ветеранів та їхній бізнес.

Нагадаємо, перший ветеранський ярмарок у 2025 році відбувся 30 березня у Львові. Участь у ньому взяли декілька міст України.

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