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Садовий показав, що продають на ветеранських ярмарках у Львові

28 квітня 2025 08:45
Карина Приходько - Редактор
Ветеранські ярмарки у Львові — Садовий показав, що там продають
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Карина Приходько - Редактор

На Площі Ринок у Львові 27 квітня розпочався новий сезон ветеранських ярмарків. До міста зі своїми виробами приїхали українські ветерани з різних міст.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook. 

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Ветеранські ярмарки у Львові

Садовий розповів, що разом зі своїми виробами до Львова приїхали ветерани. Вони привезли речі, створені та вироблені руками, які захищали Україну. За словами мера, у кожній такій роботі — сила і любов до життя. 

Ветеранські ярмарки у Львові
Ветеранський ярмарок у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Ветерани проводять ярмарки у Львові
Покупці на ветеранському ярмарку у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovy
Ярмарки у Львові
Вироби на ветеранському ярмарку. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Ветеранський бізнес у Львові
Ветеранський ярмарок у Львові. Фото: facebook/andriy.sadovyi

"Дякую всім, хто сьогодні прийшов і підтримав ветеранський бізнес. Це більше, ніж просто купівля. Це прояв поваги і вдячності нашим Захисникам та їхнім родинам", — наголосив міський голова.

Андрій Садовий зазначив, що ветеранські ярмарки на Площі Ринок планують проводити кожні два тижні. Жителів та гостей міста закликають підтримати своїх ветеранів та їхній бізнес.

Нагадаємо, перший ветеранський ярмарок у 2025 році відбувся 30 березня у Львові. Участь у ньому взяли декілька міст України.

Також ми повідомляли, коли у Львові відкриють вежу Ратуші. Екскурсії з доступом до цього місця стають значно цікавішими. 

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