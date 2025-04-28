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Садовый показал, что продают на ветеранских ярмарках во Львове

28 апреля 2025 08:45
Карина Приходько - Редактор
Ветеранские ярмарки во Львове — Садовый показал, что там продают
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Карина Приходько - Редактор

На Площади Рынок во Львове 27 апреля начался новый сезон ветеранских ярмарок. В город со своими изделиями приехали украинские ветераны из разных городов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Ветеранские ярмарки во Львове

Садовый рассказал, что вместе со своими изделиями во Львов приехали ветераны из разных городов. Они привезли вещи созданные и произведенные руками, которые защищали Украину. По словам мэра, в каждой такой работе — сила и любовь к жизни.

Ветеранські ярмарки у Львові
Ветеранская ярмарка во Львове. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Ветерани проводять ярмарки у Львові
Покупатели на ветеранской ярмарке во Львове. Фото: facebook/andriy.sadovy
Ярмарки у Львові
Изделия на ветеранской ярмарке. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Ветеранський бізнес у Львові
Ветеранская ярмарка во Львове. Фото: facebook/andriy.sadovyi

"Спасибо всем, кто сегодня пришел и поддержал ветеранский бизнес. Это больше, чем просто покупка. Это проявление уважения и благодарности нашим Защитникам и их семьям", — подчеркнул городской голова.

Андрей Садовый отметил, что ветеранские ярмарки на Площади Рынок планируют проводить каждые две недели. Жителей и гостей города призывают поддержать своих ветеранов и их бизнес.

Напомним, первая ветеранская ярмарка в 2025 году состоялась 30 марта во Львове. Участие в ней приняли несколько городов Украины.

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Львов ветераны Андрей Садовый ярмарки бизнес
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