Во Львове подняли флаг ВМС — Садовый рассказал детали

Поднятие флага ВМС во Львове. Фото: ЛГС

На Площади Рынок во Львове 29 апреля возле Ратуши подняли Военно-Морской флаг ВСУ. Это случилось, поскольку 107 лет назад украинские флаги впервые взвились на кораблях Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и показал соответствующее видео.

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Поднятие флага ВМС во Львове

Садовый рассказал, что флаг ВМС возле Ратуши поднял морской пехотинец Олег Завалецкий "Аллигатор" — защитник Мариуполя, который почти три года был в российском плену. Как известно, так называемый суд ДНР в ноябре 2023 года приговорил Олега на 30 лет заключения. К счастью, в октябре 2024 года он вернулся домой.

"Я впервые после плена поднимаю флаг. Для меня это честь и гордость за то, что есть люди, которые понимают, что такое военная служба, что такое плен, что такое война. В такие дни хочется сказать, как важно то, чтобы все об этом помнили и чтили, потому что именно такие дни творят нашу национальную идентичность", — подчеркнул морской пехотинец.

В то же время мэр города отметил, что сегодня во Львове подняли флаг Военно-Морских сил Украины, чтобы напомнить всему миру, что Крым — это Украина. Садовый также рассказал, что на событие вышли работники мэрии, а также собрались львовяне и все неравнодушные.

Напомним, 27 апреля во Львове начался новый сезон ветеранских ярмарок. Садовый показал, какие изделия продавали военные.

Также мы сообщали, что во Львове презентовали маршрут памяти Ирины Фарион. Он начинается с места, где много лет работала языковед — Львовской Политехники.