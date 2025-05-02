Мэр Львова Садовый раскритиковал застройку Сокольников

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал инициаторов развития Сокольников. По его словам, они намерены уничтожить аэропорт и перспективы развития города.

Об этом Андрей Садовый сказал во время сессии Львовского городского совета.

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Развитие села Сокольники

"За последние 100 лет аэропорт Heathrow в Лондоне увеличился в 20 раз. Сегодня в мире есть простая тенденция: есть аэропорт, есть город. Я не знаю, было ли это сознательное действие или нет. Потому что любое действие генплана с намерениями застройки убивает развитие львовского аэропорта. И однозначно оно убивает перспективы развития города. И мы из города превращаемся в большое село", — подчеркнул Садовый.

Мэр отметил, что скандал в Сокольниках вызвало стремление застройщиков получить прибыль. По его словам, это уголовное преступление.

Сессия Львовского городского совета 1 мая. Фото: city-adm.lviv.ua

"Пользуясь тем, что сегодня война и все наши специальные службы занимаются войной, некоторые дельцы решили заработать много денег. И уже идут торги по продаже той земли застройщикам, кто сколько должен заплатить. То есть убивается перспектива развития города. Это уголовное преступление. Я думаю, что депутаты сельсовета, которые голосовали за этот генплан, они даже до конца не понимают нюансов", — подчеркнул Садовый.

Он призвал Службу безопасности Украины проверить их действия.

Строительство автомобильного и железнодорожного узла во Львове

Во время сессии Садовый также вспомнил о планах Великобритании выделить средства на строительство автомобильного и железнодорожного узла во Львове.

"Это работает на руку врагу, потому что Львов — это стратегический узел. В то время, когда правительство Великобритании выделяет деньги на развитие Львова, как большого транспортного хаба, аэропорт является частью этого хаба. И здесь одним ударом бьют в спину", — отметил мэр.

Садовый отметил, что в ближайшие годы население города вырастет в несколько раз, поэтому должен был бы увеличиться потенциал аэропорта.

"Сегодня мы говорим о развитии Львова, а не о вопросе построить где-то дом. Уничтожение львовского аэропорта — это уничтожение перспективы львовской громады, как мегаполиса. Я прогнозирую, что в ближайшие 10-15 лет население города вырастет минимум вдвое. А мощность аэропорта должна вырасти в 4-5 раз", — добавил он.

Напомним, Садовый заявил, что Львов поддерживает польский Жешув, претендующий на звание Европейского города спорта 2026.

Кроме того, с 1 мая Ратушу во Львове можно будет посещать не только в выходные дни, но и в будни.