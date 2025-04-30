Квитки на Ратушу у Львові — у травні на вежу можна потрапити лише за донат

Львівська Ратуша. Фото: Роман Балук

З нагоди 769-річчя від першої письмової згадки про Львів у місті запроваджують новий тимчасовий формат доступу до однієї з найпопулярніших туристичних локацій — вежі міської Ратуші. Упродовж 2–4 травня відвідування оглядового майданчика буде можливим не за квиток, а за благодійний внесок на відбудову музею Романа Шухевича, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Як потрапити на Ратушу

Вже з 1 травня Ратушу можна буде відвідувати не лише у вихідні, як раніше, а й у будні: з понеділка по п’ятницю оглядовий майданчик працюватиме з 17:15 до 21:00, а у вихідні — з 10:00 до 21:00.

Втім, потрапити на вежу можна лише за попередньою реєстрацією. Для цього потрібно звернутись до Туристично-інформаційного центру на першому поверсі Ратуші (ліворуч від головного входу), заповнити коротку форму та отримати перепустку, яка дозволить пройти всередину. Нововведення пов’язані з безпековими питаннями.

"З 2 по 4 травня Ратушу можна буде відвідати не за вхідний квиток, а за донат на відбудову музею Романа Шухевича", — йдеться у повідомленні.

Як розповів керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко, такий підхід має об’єднати львів’ян і туристів навколо важливої мети — допомогти відновити знищену культурну спадщину. Благодійні донати будуть надходити на рахунок громадської організації "Новий музей".

Це не перша подібна ініціатива у Львові. Раніше в межах акції "Музей для музею", приуроченої до річниці загибелі Романа Шухевича, міські музеї зробили дні відкритих дверей, тобто не отримували прибутку за вхідні квитки, натомість закликали відвідувачів донатити на відновлення та відбудову знищеного росіянами музею Романа Шухевича. За два дні акції "Музей для музею" вдалося зібрати 185 тисяч гривень.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Львові розпочали відновлення зруйнованого Росією Музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича. Через влучання уламків БпЛА там сталася пожежа.