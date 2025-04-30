Билеты на Ратушу во Львове — в мае на башню можно попасть только за донат

Львовская Ратуша. Фото: Роман Балук

По случаю 769-летия от первого письменного упоминания о Львове в городе вводят новый временный формат доступа к одной из самых популярных туристических локаций — башни городской Ратуши. В течение 2-4 мая посещение смотровой площадки будет возможным не за билет, а за благотворительный взнос на восстановление музея Романа Шухевича, разрушенного в результате российского обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Как попасть на Ратушу

Уже с 1 мая Ратушу можно будет посещать не только в выходные, как раньше, но и в будни: с понедельника по пятницу смотровая площадка будет работать с 17:15 до 21:00, а в выходные — с 10:00 до 21:00.

Впрочем, попасть на башню можно только по предварительной регистрации. Для этого нужно обратиться в Туристско-информационный центр на первом этаже Ратуши (слева от главного входа), заполнить короткую форму и получить пропуск, который позволит пройти внутрь. Нововведения связаны с вопросами безопасности.

"Со 2 по 4 мая Ратушу можно будет посетить не за входной билет, а за донат на восстановление музея Романа Шухевича", — говорится в сообщении.

Как рассказал управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, такой подход должен объединить львовян и туристов вокруг важной цели — помочь восстановить уничтоженное культурное наследие. Благотворительные донаты будут поступать на счет общественной организации "Новый музей".

Это не первая подобная инициатива во Львове. Ранее в рамках акции "Музей для музея", приуроченной к годовщине гибели Романа Шухевича, городские музеи сделали дни открытых дверей, то есть не получали прибыли за входные билеты, зато призвали посетителей донатить на восстановление уничтоженного россиянами музея Романа Шухевича. За два дня акции "Музей для музея" удалось собрать 185 тысяч гривен.

Напомним, в декабре 2024 года во Львове начали восстановление разрушенного Россией Музея генерал-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Из-за попадания обломков БпЛА там произошел пожар.