Во Львове в банке произошел конфликт с военным — реакция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Во Львове в отделении банка произошел конфликт с ветераном. Посетитель оскорбил его из-за того, что воина обслуживали вне очереди.

На инцидент отреагировал мэр города Андрей Садовый в Facebook в понедельник, 5 мая.

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"Об уважении. Не все ветераны ходят в форме. Не все имеют видимые шрамы. Но каждый из них прошел свой ад", — написал Садовый.

По его словам, Львов был и остается городом уважения к Защитникам, поэтому не стоит молчать, когда происходят такие случаи оскорблений в сторону военных.

"Это не просто досадный случай. Это звонок о том, что нам всем надо помнить, что идет война. Что рядом — люди, которые потеряли здоровье, близких, покой. И что сила сегодня — не в криках, а в человечности", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что каждый украинец сейчас живет с болью, поэтому надо быть опорой друг для друга, а не еще одной травмой.

Скриншот поста Садового

Что произошло

Военный Роман Яворский рассказал, что является ветераном войны и пришел в Ощадбанк, чтобы оформить карточку для выплат по инвалидности.

В зале была очередь, поэтому воин спросил работников, может ли получить услуги вне очереди, как это предусмотрено законом. После этого из очереди он услышал возмущение женщины, на что объяснил, что он участник боевых действий.

"А она в лицо мне: "ты не ветеран, у тебя руки-ноги целые, то какой ты ветеран!" — отметил он.

Далее женщина продолжила оскорбления в сторону ветерана, обзывая его мать, и вышла из банка, после чего пришла с мужем, и они вместе кричали на военного.

"Едва ли не впервые с тех пор, как в конце прошлого года вернулся с фронта, меня накрыло, почувствовал себя бессильным. Когда тебе говорят, что мало вас москали били на фронте, когда на тебя плюют, то тяжело удержаться", — добавил защитник.

Скриншот поста Яворского

Скриншот поста Яворского

Скриншот поста Яворского

Напомним, на Львовщине возобновили запрет на продажу алкогольных напитков в комендантский час.

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