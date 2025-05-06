Во Львове произошел конфликт мужчины с ТЦК — в военкомате объяснили

Задержание мужчины. Фото: скриншот видео

Во Львове утром во вторник, 6 мая, произошел еще один конфликт между работниками ТЦК и СП и военнообязанным. Он находился в розыске и пытался убежать от военкома.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

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Утром на улице Железнодорожной военные ТЦК совместно с полицейскими во время мероприятий оповещения остановили мужчину для проверки военно-учетных документов, которые он должен носить с собой во время военного положения.

Гражданин отказался выполнять требование и пытался скрыться с места происшествия, оскорблял представителей силовых структур и вел себя агрессивно. После установления личности выяснилось, что мужчина находится в розыске.

Ему предложили проехать в ТЦК и СП, но тот отказался — работники военкомата и правоохранители решили доставить его в ТЦК для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В то же время в ТЦК отметили, что видео, которые распространяют в соцсетях, отражают лишь часть ситуации — уже после совершения гражданином административных нарушений. Работники военкомата и полиция имеют право применять меры физического воздействия в случае оказания сопротивления или агрессивного поведения.

"Просим граждан соблюдать требования действующего законодательства, с уважением относиться к представителям сектора безопасности и обороны и воздерживаться от провокаций или распространения односторонней или искаженной информации", — отметили в ТЦК.

Скриншот поста ТЦК и СП

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, на днях в банке Львова произошел конфликт между посетителями и ветераном, которого обслуживали без очереди.

Как оказалось, мужчина, который оскорблял воина, работал во Львовской политехнике — после скандала его уволили.