Скандал з ветераном у банку — Львівська політехніка звільнила працівника

Василь Пилипишин біля відділення банку у Львові. Фото: скриншот з відео

Львівська політехніка звільнила працівника Василя Пилипишина, який ображав ветерана у відділенні Ощадбанку 5 травня. Він обіймав посаду виконроба відділу головного механіка.

Про це повідомила пресслужба Львівської політехніки у вівторок, 6 травня.

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"Адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" обурена неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського", — йдеться у повідомленні.

В університеті розповіли, що учасник інциденту — Василь Пилипишин, який обіймав посаду виконроба відділу головного механіка. Його звільнили 6 травня 2025 року. Відомо, що його дружина Ольга Пилипишин також працювала в навчальному закладі, але гардеробницею господарського відділу з 16 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

"Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства", — наголосили у Львівській політехніці.

Крім того, там попросили вибачення у військового Романа Яворського, якому завдали моральної школи колишні співробітники університету.

Що передувало

Нагадаємо, 5 травня Пилипишин почав ображати військового через те, що ветерана обслуговували поза чергою. Разом зі своєю дружиною вони кричали бійцю, що його "мало били москалі". На цей інцидент відреагував мер Львова Андрій Садовий.

Також ми писали, що 4 травня у Львові відбувся "Нова пошта напівмарафон". Масштабний захід зібрав понад 5 тисяч учасників з усієї країни.