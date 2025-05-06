Скандал с ветераном в банке — Львовская политехника уволила работника

Василий Пилипишин возле отделения банка во Львове. Фото: скриншот из видео

Львовская политехника уволила работника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана в отделении Ощадбанка 5 мая. Он занимал должность прораба отдела главного механика.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской политехники во вторник, 6 мая.

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"Администрация Национального университета "Львовская политехника" возмущена неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского", — говорится в сообщении.

В университете рассказали, что участник инцидента — Василий Пилипишин, который занимал должность прораба отдела главного механика. Его уволили 6 мая 2025 года. Известно, что его жена Ольга Пилипишин также работала в учебном заведении, но гардеробщицей хозяйственного отдела с 16 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года.

"Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение является абсолютно неприемлемым и несовместимым с ценностями нашего университета, основанных на взаимоуважении, достоинстве и поддержке каждого члена общества", — отметили во Львовской политехнике.

Кроме того, там попросили прощения у военного Романа Яворского, которому нанесли моральную школу бывшие сотрудники университета.

Что предшествовало

Напомним, 5 мая Пилипишин начал оскорблять военного из-за того, что ветерана обслуживали вне очереди. Вместе со своей женой они кричали бойцу, что его "мало били москали". На этот инцидент отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

Также мы писали, что 4 мая во Львове состоялся "Новая почта полумарафон". Масштабное мероприятие собрало более 5 тысяч участников со всей страны.