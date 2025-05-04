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У Львові відбувається "Нова пошта напівмарафон" — фоторепортаж

4 травня 2025 13:27
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Напівмарафон у Львові 4 травня — участь беруть 5 тисяч учасників
"Нова пошта напівмарафон" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові 4 травня триває "Нова пошта напівмарафон". Мета цього заходу — зібрати кошти для підтримки Національного реабілітаційного центру Unbroken. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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"Нова пошта напівмарафон" у Львові

Масштабний захід зібрав понад 5 тисяч учасників з усієї країни. Забіг благодійний і на ньому планують зібрати 7 млн гривень для підтримки Національного реабілітаційного центру Unbroken. 

Напівмарафон у Львові
"Нова пошта напівмарафон" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Напівмарафон у Львові 5 травня
Учасники напівмарафону у Львові. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові
Ветерани на півмарафоні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові 5 травня
"Нова пошта напівмарафон" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Благодійний забіг у Львові 5 травня
Яна Степаненко на півмарафоні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Ветерани беруть участь у напівмарафоні у Львові
Андрій Садовий з учасниками напівмарафону. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові
Ветерани на благодійному забігу у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у забігу братимуть участь ветерани. Їх підтримала 13-річна Яна Степаненко. Разом із пацієнтами центру Unbroken Яна вийшла на старт "Забігу підтримки" на 1 км. Дівчина зізналася, що дуже хвилювалася.

Водночас ветеран Михайло Тарнавський сподівався, що долатиме сьогодні дистанцію вже з протезом, а довелося все ще на милицях. 

"Чи страшно? Мені вже нічого не страшно. Краще тут провести час, ніж просто пролежати в кімнаті", — сказав Михайло. 

Натомість львів'яни оплесками зустріли учасників ветеранського "Забігу підтримки".

Вони подякували ветеранам та вийшли їх підтримати. 

Нагадаємо, у перші травневі дні Львів святкує свій День міста. У місцевих запитали, чим їх захоплює і дратує місто.

Також ми писали, коли запрацює оглядовий майданчик на Ратуші у Львові.

Львів Нова пошта благодійність ветерани війна в Україні марафон
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