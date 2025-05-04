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Во Львове проходит "Новая почта полумарафон" — фоторепортаж

4 мая 2025 13:27
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Полумарафон во Львове 4 мая — участие принимают 5 тысяч участников
"Новая почта полумарафон" во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во Львове 4 мая продолжается "Новая почта полумарафон". Цель этого мероприятия — собрать средства для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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"Новая почта полумарафон" во Львове

Масштабное мероприятие собрало более 5 тысяч участников со всей страны. Забег благотворительный и на нем планируют собрать 7 млн гривен для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.

Напівмарафон у Львові
"Новая почта полумарафон" во Львове. Фото: Новини.LIVE
Напівмарафон у Львові 5 травня
Участники полумарафона во Львове. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові
Ветераны на полумарафоне во Львове. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові 5 травня
"Новая почта полумарафон" во Львове. Фото: Новини.LIVE
Благодійний забіг у Львові 5 травня
Яна Степаненко на полумарафоне во Львове. Фото: Новини.LIVE
Ветерани беруть участь у напівмарафоні у Львові
Андрей Садовый с участниками полумарафона. Фото: Новини.LIVE
Нова пошта напівмарафон у Львові
Ветераны на благотворительном забеге во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в забеге примут участие ветераны. Их поддержала 13-летняя Яна Степаненко. Вместе с пациентами центра Unbroken Яна вышла на старт "Забега поддержки" на 1 км. Девушка призналась, что очень волновалась.

В то же время ветеран Михаил Тарнавский надеялся, что будет преодолевать сегодня дистанцию уже с протезом, а пришлось все еще на костылях.

"Страшно ли? Мне уже ничего не страшно. Лучше здесь провести время, чем просто пролежать в комнате", — сказал Михаил.

Львовяне аплодисментами встретили участников ветеранского "Забега поддержки".

Они поблагодарили ветеранов и вышли их поддержать.

Напомним, в первые майские дни Львов празднует свой День города. У местных спросили, чем их восхищает и раздражает город.

Также мы писали, когда заработает смотровая площадка на Ратуше во Львове.

Львов Новая почта благотворительность ветераны война в Украине марафон
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