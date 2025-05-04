Полумарафон во Львове 4 мая — участие принимают 5 тысяч участников

Во Львове проходит "Новая почта полумарафон" — фоторепортаж
Во Львове 4 мая продолжается "Новая почта полумарафон". Цель этого мероприятия — собрать средства для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.
"Новая почта полумарафон" во Львове
Масштабное мероприятие собрало более 5 тысяч участников со всей страны. Забег благотворительный и на нем планируют собрать 7 млн гривен для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.
Сегодня в забеге примут участие ветераны. Их поддержала 13-летняя Яна Степаненко. Вместе с пациентами центра Unbroken Яна вышла на старт "Забега поддержки" на 1 км. Девушка призналась, что очень волновалась.
В то же время ветеран Михаил Тарнавский надеялся, что будет преодолевать сегодня дистанцию уже с протезом, а пришлось все еще на костылях.
"Страшно ли? Мне уже ничего не страшно. Лучше здесь провести время, чем просто пролежать в комнате", — сказал Михаил.
Львовяне аплодисментами встретили участников ветеранского "Забега поддержки".
Они поблагодарили ветеранов и вышли их поддержать.
Напомним, в первые майские дни Львов празднует свой День города. У местных спросили, чем их восхищает и раздражает город.
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