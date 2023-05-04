Коронавірус спровокував у 8-річного хлопчика з Львівщини міокардит і пневмонію

Перші п'ять днів для хлопчика були критичними. Фото: УНІАН

До львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" "швидка" привезла 8-річного хлопчика з Бродівського району, у якого нещодавно перенесений коронавірус спровокував важкі ускладнення, зокрема, вірусний міокардит і пневмонію. Аби врятувати маленького пацієнта, його перевели на ШВЛ і встановили тимчасовий кардіостимулятор. Зараз серце хлопчика вже працює на 100%.

Про це інформують у львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

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Деталі лікування

Спершу у Назара підвищилася температура до 39 градусів, виникла загальна слабкість, біль у животі і блювота. Батьки звернулися до центральної районної лікарні, і лікарі запідозрили у хлопчика отруєння та призначили відповідне лікування. Але стан хворого погіршувався, з'явився м'язовий біль і не минув біль у животі.

Медики помітили у хлопчика синюшність шкірних покривів, порушення ритму серцевих скорочень, двобічну пневмонію і перевели його в реанімацію. Та невдовзі відправили хлопчика до львовського "Охматдиту".

У лікарні Назара ретельно обстежили. У нього діагностували міокардит, двобічну пневмонію. Аналізи показали, що імуноглобулін G у нього більше 10, тобто дуже високий титр. Виявилося, що він недавно переніс коронавірус. Частота серцих скорочень була від 19 до 35, що дуже мало, а також порушена провідність серця на фоні вірусного міокардиту.

До "Охматдиту" Назар потрапив 20 квітня. Перші п’ять днів, за словами лікарів, були критичні. Його перевели на ШВЛ. Також було прийнято рішення встановити тимчасовий кардіостимулятор. До лікарні з львівського кардіоцентру приїхав аритмолог Сергій Бурковський і встановив хлопчику пристрій, який ще називають "штучним водієм серцевого ритму".

Назар та його мама в лікарні "Охматдит". Фото: дитяча лікарня "Охматдит"

"Отруєння, як думали спершу, виявилося важким постковідним ускладненням. Це комбінація і вірусу, і бактерії. Ураження провідної системи серця та полісенментарна пневмонія. Covid-19 сильно б'є по імунній системі", — повідомила завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова

Зараз стан хлопчика поступово поліпшується. Серце хлопчика, за словами лікаірв, вже працює на 100%. Невдовзі йому мають забрати тимчасовий кардіостимулятор. Ще деякий час він буде пробуде у кардіологічному відділенні під наглядом медиків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.