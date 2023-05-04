Коронавирус спровоцировал у 8-летнего мальчика со Львовщины миокардит и пневмонию

Первые пять дней для мальчика были критическими. Фото: УНИАН

Во львовскую областную детскую больницу "Охматдет" "скорая" привезла 8-летнего мальчика из Бродовского района, у которого недавно перенесенный коронавирус спровоцировал тяжелые осложнения, в частности, вирусный миокардит и пневмонию. Чтобы спасти маленького пациента, его перевели на ИВЛ и установили временный кардиостимулятор. Сейчас сердце мальчика работает на 100%.

Об этом информируют во львовской областной детской больнице "Охматдет".

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Детали лечения

Сначала у Назара повысилась температура до 39 градусов, возникла общая слабость, боли в животе и рвота. Родители обратились в центральную районную больницу, и врачи заподозрили у мальчика отравление и назначили соответствующее лечение. Но состояние больного ухудшалось, появилась мышечная боль и не прошла боль в животе.

Медики заметили у мальчика синюшность кожных покровов, нарушение ритма сердечных сокращений, двустороннюю пневмонию и перевели его в реанимацию. Но вскоре отправили мальчика во львовский "Охматдет".

В больнице Назара тщательно обследовали. У него диагностировали миокардит, двустороннюю пневмонию. Анализы показали, что иммуноглобулин G у него больше 10, то есть очень высокий титр. Оказалось, что он недавно перенес коронавирус. Частота сердечных сокращений от 19 до 35, что очень мало, а также нарушена проводимость сердца на фоне вирусного миокардита.

В "Охматдет" Назар попал 20 апреля. Первые пять дней, по словам врачей, были критичны. Его перевели на ИВЛ. Также было принято решение установить временный кардиостимулятор. В больницу из львовского кардиоцентра приехал аритмолог Сергей Бурковский и установил мальчику устройство, которое еще называют "искусственным водителем сердечного ритма".

Назар и его мама в больнице "Охматдет". Фото: детская больница "Охматдет"

"Отравление, как думали сперва, оказалось тяжелым постковидным осложнением. Это комбинация и вируса, и бактерии. Поражение ведущей системы сердца и полисенментарная пневмония. Covid-19 сильно бьет по иммунной системе", — сообщила заведующая отделением анестезиологии Вера Приймакова.

Сейчас состояние мальчика постепенно улучшается. Сердце мальчика, по словам врача, уже работает на 100%. Вскоре ему должны убрать временный кардиостимулятор. Еще некоторое время он пробудет в кардиологическом отделении под наблюдением медиков.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.