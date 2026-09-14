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Головна Львів Короткочасні дощі та до +20 °С: погода у Львові на завтра

Короткочасні дощі та до +20 °С: погода у Львові на завтра

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14 вересня 2026 15:57
Погода у Львові 15 вересня: дощі, туман і до +20 °С
Жінка йде з парасолькою містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові 15 вересня очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликим короткочасним дощем. Вночі температура повітря становитиме +8…+10 °С, а вдень — +18…+20 °С. Вночі та вранці прогнозують туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, погоду у Львові та області визначатиме поле підвищеного тиску та вплив малоактивного атмосферного фронту.

У місті буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не очікується, а вранці та вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря у Львові вночі становитиме +8…+10 °С, вдень — +18…+20 °С. Вітер західний, 3–8 м/с.

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По Львівській області вночі температура повітря становитиме +6…+11 °С, а вдень — +17…+22 °С. Вночі та вранці також очікується туман.

Погода у Львові 15 вересня
Попередження про небезпечні природні явища/Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 15 вересня, вночі та вранці у Львівській області та Львові прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів.

Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Пожежна небезпека на Львівщині

У вівторок у Львівській області очікується низька пожежна небезпека — 2-й клас. Місцями вона буде середньою — 3-й клас.

Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

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Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Останні новини Львова

Новини.LIVE інформували, що 14 вересня у Львові судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон не відбулося через неявку адвокатки підозрюваного Зінченка. Діана Кара попросила перенести розгляд, оскільки завершується термін її лікарняного. Суд оголосив перерву, а продовження слухання призначили на 15 вересня.

Новини.LIVE також писали, що після ранкової російської атаки 13 вересня на Львівщині рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили місця влучань. Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок удару не надходило.

Львів вересень синоптик прогноз погоди погода в Україні Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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