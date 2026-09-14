Погода во Львове 15 сентября: дожди, туман и до +20 °С

Кратковременные дожди и до +20 °С: погода во Львове на завтра
Во Львове 15 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим кратковременным дождем. Ночью температура воздуха составит +8…+10 °С, а днем — +18…+20 °С. Ночью и утром прогнозируется туман.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.
Какая будет погода во Львове 15 сентября
Во вторник, 15 сентября, погоду во Львове и области будет определять область повышенного давления и влияние малоактивного атмосферного фронта.
В городе будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а утром и днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха во Львове ночью составит +8…+10 °С, днем — +18…+20 °С. Ветер западный, 3–8 м/с.
По Львовской области ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, а днем — +17…+22 °С. Ночью и утром также ожидается туман.
Опасные метеорологические явления
Завтра, 15 сентября, ночью и утром во Львовской области и Львове прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров.
В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.
Пожарная опасность во Львовской области
Во вторник во Львовской области ожидается низкая пожарная опасность — 2-й класс. Местами она будет средней — 3-й класс.
Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.
Последние новости Львова
Новини.LIVE сообщали, что 14 сентября во Львове судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион не состоялось из-за неявки адвоката подозреваемого Зинченко. Диана Кара попросила перенести рассмотрение дела, поскольку заканчивается срок ее больничного. Суд объявил перерыв, а продолжение слушания назначили на 15 сентября.
Новини.LIVE также писали, что после утренней российской атаки 13 сентября на Львовщине спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали места попаданий. Информации о погибших или пострадавших в результате удара не поступало.