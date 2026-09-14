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Главная Львов Кратковременные дожди и до +20 °С: погода во Львове на завтра

Кратковременные дожди и до +20 °С: погода во Львове на завтра

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14 сентября 2026 15:57
Погода во Львове 15 сентября: дожди, туман и до +20 °С
Женщина идет с зонтиком по городу во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове 15 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим кратковременным дождем. Ночью температура воздуха составит +8…+10 °С, а днем — +18…+20 °С. Ночью и утром прогнозируется туман.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, погоду во Львове и области будет определять область повышенного давления и влияние малоактивного атмосферного фронта.

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а утром и днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха во Львове ночью составит +8…+10 °С, днем — +18…+20 °С. Ветер западный, 3–8 м/с.

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По Львовской области ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, а днем — +17…+22 °С. Ночью и утром также ожидается туман.

Погода у Львові 15 вересня
Предупреждение об опасных природных явлениях/Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Опасные метеорологические явления

Завтра, 15 сентября, ночью и утром во Львовской области и Львове прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров.

В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

Пожарная опасность во Львовской области

Во вторник во Львовской области ожидается низкая пожарная опасность — 2-й класс. Местами она будет средней — 3-й класс.

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что 14 сентября во Львове судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион не состоялось из-за неявки адвоката подозреваемого Зинченко. Диана Кара попросила перенести рассмотрение дела, поскольку заканчивается срок ее больничного. Суд объявил перерыв, а продолжение слушания назначили на 15 сентября.

Новини.LIVE также писали, что после утренней российской атаки 13 сентября на Львовщине спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали места попаданий. Информации о погибших или пострадавших в результате удара не поступало.

Львов сентябрь синоптик прогноз погоды погода в Украине Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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