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Ламали кістки — як українського військового катували у РФ

26 січня 2025 06:13
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Історія українського військовополоненого, який пройшов пекло в Росії
Український захисник Володимир Іванов, який пройшов російський полон. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові, на площі Соборній, вкотре відбулася акція на підтримку українських військовополонених. В заході взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їхні бойові побратими й ті, хто сам пройшов полон.

Як пережив полон у Росії український захисник Володимир Іванов, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Володимир Іванов родом з півдня Миколаєва. Пішов піхотинцем захищати Україну ще у 2015 році. І до 2022 року захищав Маріуполь. В полон потрапив 4 квітня 2022 року.

"У мене було поранення в голову. Коли потрапив у полон, я був у вісьмох в'язницях російських колоній. Там мене катували: удари електрошокера, переломи кісток і укуси собак. Я пережив пекло", — каже військовий.

Чоловік радий, що живий. Його воля до життя та бажання повернутися додому стали потужною мотивацією для виживання.

"Коли мене звільнили, я відчув легкість. Я зрозумів, що завтра не буде тих знущань і можна встати  вранці й зателефонувати близьким та рідним", — наголошує Володимир.

Військовополоненого повернули в Україну 14 вересня 2024 року. Сьогодні він у Львові очікує на операцію та проходить реабілітацію. А поміж тим чоловік відвідує акції на підтримку полонених захисників.

"Я вижив, і дуже радий цьому. Сьогодні я тут, щоб підтримати своїх побратимів, які сьогодні там. Я хочу, щоб нас почули і якнайшвидше звільнили з цього пекла", — додає військовий.

Нагадаємо, ми раніше писали, що мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина.

Ми також писали, як у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених.

Львів військовий призов полонені Росія катування

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