История украинского военнопленного, который прошел ад в России

Украинский защитник Владимир Иванов, который прошел российский плен. Фото: Новини.LIVE

Во Львове, на площади Соборной, в очередной раз состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. В мероприятии приняли участие близкие и друзья пленных военных, а также их боевые побратимы и те, кто сам прошел плен.

Как пережил плен в России украинский защитник Владимир Иванов, читайте в материале Новини.LIVE.

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Владимир Иванов родом с юга Николаева. Пошел пехотинцем защищать Украину еще в 2015 году. И до 2022 года защищал Мариуполь. В плен попал 4 апреля 2022 года.

"У меня было ранение в голову. Когда попал в плен, я был в восьми тюрьмах российских колоний. Там меня пытали: удары электрошокером, переломы костей и укусы собак. Я пережил ад", — говорит военный.

Мужчина, рад, что жив. Его воля к жизни и желание вернуться домой стали мощной мотивацией для выживания.

"Когда меня освободили, я почувствовал легкость. Я понял, что завтра не будет тех издевательств и можно встать утром и позвонить близким и родным", — отмечает Владимир.

Военнопленного вернули в Украину 14 сентября 2024 года. Сегодня он во Львове ожидает операцию и проходит реабилитацию. А между тем мужчина посещает акции в поддержку пленных защитников.

"Я выжил, и очень рад этому. Сегодня я здесь, чтобы поддержать своих побратимов, которые сегодня там. Я хочу, чтобы нас услышали и как можно быстрее освободили из этого ада", — добавляет военный.

Напомним, мы ранее писали, что мать пленного рассказала, какое последнее известие слышала о сыне.

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