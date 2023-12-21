Лікар зі Львова допомагав чоловікам ухилитись від мобілізації — скільки "просив" за послуги
У Львові затримали хірурга лікарні святого Луки, який підробляв документи для ухилення від мобілізації. За свої "послуги" лікар вимагав $2000.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Які документи підробляв хірург для ухилянтів
За версією слідства, хірург лікарні св. Луки спільно з третіми особами вимагав від пацієнта 2 тис. доларів за витяг з медичної карти про наявність захворювання, яке звільняє від військової служби.
"У медзакладі Голуб О. працював з 2001 року. Зараз у кабінеті лікаря тривають обшуки. Відомо, що лікаря на час розслідування буде відсторонено від роботи", — повідомили в ЛМР.
У міській раді Львова також пообіцяли максимально сприяти у розслідуванні цієї справи, аби усі винні були покарані.
Нагадаємо, у Львівському Галицькому районному суді відбулося засідання, на якому було ухвалено рішення у справі інспектора прикордонної служби Володимира Мельника. Раніше, у січні 2023 року, його затримали за одержання хабаря у розмірі двох тисяч доларів США. У результаті суд призначив Мельнику штраф у розмірі 51 тисяч гривень.
Новини.LIVE також розповідали як львів’янину вдалось уникнути реального терміну ув'язнення за переправлення ухилянта за кордон.
Читайте Новини.LIVE!