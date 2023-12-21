Врач со Львова помогал мужчинам уклониться от мобилизации — сколько "просил" за услуги

Больница св. Луки. Фото: Суспільне

Во Львове задержан хирург больницы святого Луки, который подделывал документы для уклонения от мобилизации. За свои "услуги" врач потребовал 2 тис. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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По версии следствия, хирург больницы св. Луки совместно с третьими лицами требовал от пациента 2 тыс. долларов за выписку из медицинской карты о наличии заболевания, которое освобождает от военной службы.

"В медучреждении Голуб А. работал с 2001 года. Сейчас в кабинете врача продолжаются обыски. Известно, что врач на время расследования будет отстранен от работы", — сообщили в ЛГС.

В городском совете Львова также пообещали максимально содействовать в расследовании этого дела, чтобы все виновные были наказаны.

Напомним, во Львовском Галицком районном суде состоялось заседание, на котором было принято решение по делу инспектора пограничной службы Владимира Мельника. Ранее, в январе 2023 года, он был задержан за получение взятки в размере двух тысяч долларов США. В результате суд назначил Мельнику штраф в размере 51 тысячи гривен.

Новини.LIVE также рассказывали, как львовянину удалось избежать реального срока заключения за переправку уклониста за границу.