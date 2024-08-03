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Літній сезон у розпалі — чим заповнені львівські ринки та які ціни у серпні

3 серпня 2024 06:46
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Огірки, помідори, перці та м'ясо — які ціни у серпні на ринку у Львові сьогодні
Ринок "Галицький" у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

З настанням серпня на ринках українських міст панує справжнє свято врожаю. Львів  — не виняток. Прилавки заповнені яскравими, соковитими фруктами та овочами. Стиглі кавуни, соковиті персики, ароматні яблука, солодкі виногради  — усе це зараз у великій кількості та за доступними цінами. Українські овочі теж радують своєю різноманітністю: помідори, огірки, баклажани, перці  — свіже і корисне.

У скільки сьогодні обійдуться овочі та фрукти на ринку Львова та чи є попит на м'ясо влітку, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Що купують на ринку у Львові

Один із ринків Львова нині перетворився на кольорові полотна: червоні та жовті помідори, зелені огірки, різнобарвні перці та баклажани.

Як повідомила в коментарі Новини.LIVE продавчиня пані Інна, сьогодні люди купують усього потрошку. Її прилавок не минають. 

Літній сезон в розпалі — чим заповненні львівські ринки та які ціни у серпні - фото 1
Сезонні овочі на ринку Львова. Фото: Новини.LIVE

"У мене є баклажан, кабачок домашній, капуста, огірочок з села привезений, перець червоний та жовтий з Закарпаття. Червоний перець завжди дорожчий, а біленький дешевший. Червоний  — 120 грн кг, білий — 60 грн кг", — каже продавчиня.

Персики, абрикоси та яблука

Зі слів жінки, персики та абрикоси привозять з Молдови та Одеси. Яблука з Закарпаття, картопля з Львівщини, а лимони з Іспанії. 

Літній сезон в розпалі — чим заповненні львівські ринки та які ціни у серпні - фото 2
Фрукти на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Персики є за 130 грн кг, персик "ананасовий"  — 150 грн кг, український дрібний персик  — 100 грн кг", — додає пані Інна.

Помідори та огірки

А помідори на ринку можна обрати на свій смак і гаманець. Червоні класичні  — від 40 грн до 50 грн за кілограм. Помідори Черрі та жовті — 90 грн за кілограм.

Літній сезон в розпалі — чим заповненні львівські ринки та які ціни у серпні - фото 3
Ринок у центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Також є зелень та овочі від місцевих фермерів. Як розповіла у коментарі Новини.LIVE продавчиня Оля, не перший рік торгує на ринку продуктами з власного городу. Це помідори, огірки, кабачки, малина та кукурудза. 

Літній сезон в розпалі — чим заповненні львівські ринки та які ціни у серпні - фото 4
Овочі з городу на ринку Львова. Фото: Новини.LIVE

"Все з городу. Цього року трішки дорого, але люди купують. Домашні помідори будуть від 60 грн до 70 грн за кілограм. Базилік — 20 грн пучок, а кукурудза — 15 грн за качан", — каже продавчиня.

М'ясо

Що ж до м'яса, то попиту на нього немає. Продавці кажуть, хоч і є вибір, але люди купують найдешевше та у малій кількості.

Літній сезон в розпалі — чим заповненні львівські ринки та які ціни у серпні - фото 5
Продаж м'яса на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

На ринку у Львові свинина обійдеться від 170 грн до 230 грн за кілограм, телятина —  від 150 грн до 280 грн за кілограм.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому у Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти.

Ми також писали, як змінились ціни на борщовий набір в Україні з 1 серпня.

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