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Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе

3 августа 2024 06:46
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Огурцы, помидоры, перцы и мясо — какие цены в августе на рынке во Львове сегодня
Рынок "Галицкий" во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С наступлением августа на рынках украинских городов царит настоящий праздник урожая. Львов — не исключение. Прилавки заполнены яркими, сочными фруктами и овощами. Спелые арбузы, сочные персики, ароматные яблоки, сладкие винограды — это сейчас в большом количестве и по доступным ценам. Украинские овощи тоже радуют своим разнообразием: помидоры, огурцы, баклажаны, перцы — свежее и полезное. 

Во сколько сегодня обойдутся овощи и фрукты на рынке Львова и есть ли спрос на мясо летом, читайте в материале Новини.LIVE

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Что покупают на рынке во Львове

Один из рынков Львова сейчас превратился в цветные холсты: красные и желтые помидоры, зеленые огурцы, разноцветные перцы и баклажаны.

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE продавщица Инна, сегодня люди покупают всего понемногу. Ее прилавок не проходят.

Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе - фото 1
Сезонные овощи на рынке Львова. Фото: Новини.LIVE

"У меня есть баклажан, домашний кабачок, капуста, огурчик из села привезенный, перец красный и желтый из Закарпатья. Красный перец всегда дороже, а беленький дешевле. Красный — 120 грн кг, белый — 60 грн кг", — говорит продавец.

Персики, абрикосы и яблоки

По словам женщины, персики и абрикосы привозят из Молдовы и Одессы. Яблоки из Закарпатья, картофель из Львовщины, а лимоны из Испании.

Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе - фото 2
Фрукты на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Персики есть за 130 грн кг, персик "ананасовый"  — 150 грн кг, украинский мелкий персик — 100 грн кг", — добавляет Инна.

Помидоры и огурцы

А помидоры на рынке можно выбрать по своему вкусу и кошельку. Красные классические  — от 40 грн до 50 грн за килограмм. Помидоры Черри и желтые  — 90 грн за килограмм.

Летний сезон в разгаре – чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе - фото 3
Рынок в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

Также есть зелень и овощи от местных фермеров. Как рассказала в комментарии Новини.LIVE продавец Оля, не первый год торгует на рыке продуктами из собственного огорода. Это помидоры, огурцы, кабачки, малина и кукуруза.

Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе - фото 4
Овощи с огорода на рынке Львова. Фото: Новини.LIVE

"Все из огорода. В этом году немного дорого, но люди покупают. Домашние помидоры будут от 60 грн до 70 грн за килограмм. Базилик — 20 грн пучок, а кукуруза — 15 грн за кочан", — говорит продавец.

Мясо

Что же касается мяса, то спроса на него нет. Продавцы говорят, хоть есть выбор, но люди покупают то что по дешевле и в малом количестве.

Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе - фото 5
Продажа мяса на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

На рынке во Львове свинина обойдется от 170 грн до 230 грн за килограмм, телятина — от 150 грн до 280 грн за килограмм.

Напомним, мы раньше писали, почему во Львове ожидается катастрофический рост цен на хлеб и другие продукты.

Мы также писали, как изменились цены на борщевой набор в Украине с 1 августа.

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