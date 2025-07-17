Львівська міська рада завершила ексгумацію на Пагорбі слави

Львів завершив ексгумацію на Пагорбі слави. Фото: Новини.LIVE

Ексгумаційні роботи на Пагорбі слави у Львові вже завершені. План з очищення Львова від символів радянської окупації вдалося реалізувати.

Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко у коментарі Новини.LIVE.

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Наразі останки з Пагорба слави перепоховають на Голосківському кладовищі, де вже підготували спеціальний меморіальний сектор. Тут кожне поховання буде ретельно розплановане.

"Це був останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові. Ми планували очистити місто від радянської окупаційної армії і ми це зробили", — додав Євген Бойко.

Мер Львова також озвучив ініціативу провести обмін останків радянських бійців на українських героїв, однак зворотніх пропозицій або звернень щодо цього поки що не надходило.

Нагадаємо, що раніше мер міста Андрій Садовий розповів, що у Львові завершили роботи з ексгумації поховань радянського періоду, які проводилися на території меморіалу "Пагорб слави". За офіційною інформацією, 16 липня археологи та фахівці завершили вилучення останків — загалом виявлено 355 поховань.

Крім того, у Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.