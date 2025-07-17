Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львів без "Пагорба слави" — що планують після ексгумації

Львів без "Пагорба слави" — що планують після ексгумації

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:03
Львівська міська рада завершила ексгумацію на Пагорбі слави
Львів завершив ексгумацію на Пагорбі слави. Фото: Новини.LIVE

Ексгумаційні роботи на Пагорбі слави у Львові вже завершені. План з очищення Львова від символів радянської окупації вдалося реалізувати.

Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Львівська міська рада завершила ексгумацію на Пагорбі слави

Наразі останки з Пагорба слави перепоховають на Голосківському кладовищі, де вже підготували спеціальний меморіальний сектор. Тут кожне поховання буде ретельно розплановане.

"Це був останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові. Ми планували очистити місто від радянської окупаційної армії і ми це зробили", — додав Євген Бойко.

Мер Львова також озвучив ініціативу провести обмін останків радянських бійців на українських героїв, однак зворотніх пропозицій або звернень щодо цього поки що не надходило.

Нагадаємо, що раніше мер міста Андрій Садовий розповів, що у Львові завершили роботи з ексгумації поховань радянського періоду, які проводилися на території меморіалу "Пагорб слави". За офіційною інформацією, 16 липня археологи та фахівці завершили вилучення останків — загалом виявлено 355 поховань.

Крім того, у Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.

Львів декомунізація парки ексгумація Радянський Союз
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації